Путін хоче завершити війну до кінця року, але на своїх умовах, - Bloomberg

володимир путін хоче завершити війну проти України до кінця цього року, але лише на умовах, які він сам вважатиме "переможними" для Росії.



Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовника, обізнаного із ситуацією, пише



Співрозмовники Bloomberg стверджують, що путін прагне закінчити війну до кінця року, однак лише на власних умовах. Йдеться, зокрема, про повний контроль над Донбасом.



Також, за даними агентства, путін прагне ширшої безпекової угоди з Європою, яка фактично визнавала б територіальні здобутки Москви.



Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що путін встановлював будь-який дедлайн для завершення війни.



Крім того, співрозмовники Bloomberg кажуть, що серед російської еліти поширюється нервозність. Деякі високопосадовці Кремля вважають, що війна зайшла у глухий кут і не має очевидного шляху до завершення.



"Росія зазнає невдач на полі бою. Щоб підтримувати свої військові зусилля в Україні, Кремлю майже напевно доведеться запровадити другу часткову мобілізацію протягом наступних 12 місяців", – вважає старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Найджел Гулд-Девіс.



9 травня глава РФ володимир путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у третій країні, але лише для підписання остаточних домовленостей про припинення війни. Водночас путін заявив, "що справа йде до завершення українського конфлікту".



Також під час параду путін заявив, нібито окупаційні війська надихаються радянськими військовими часів Другої світової війни.



Зголом прессекретар правителя Росії володимира путіна Дмитро Пєсков пояснив слова глави РФ про нібито наближення завершення війни проти України "напрацюваннями" у мирному процесі та посередницькими зусиллями США, однак конкретних строків не назвав.



15 травня президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом, розвідкою та СБУ повідомив, що Україна продовжує фіксувати спроби Росії ще більше втягнути Білорусь у війну проти нашої країни, і доручив Силам оборони представити план реагування.



Білоруське Міноборони заявило, що 18 травня в країні розпочалися навчання підрозділів з бойового застосування ядерної зброї. Вони проходять у взаємодії з російськими військовими.



21 травня Пєсков заявив, що російсько-білоруські військові ядерні навчання є сигналом для Європи та НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

