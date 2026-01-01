Дев'ятеро лучан отримають премії за розвиток громади
У Луцькій міській територіальній громаді визначили лауреатів Премії за вагомі досягнення молоді у розбудові громади.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті міськради, пише misto.media.

Премію присудили дев’ятьом молодим людям у різних сферах суспільного життя. Обсяг одноразової виплати становить 15 тисяч гривень.

Лауреати премії

У номінації «Розвиток волонтерського руху»:

Анастасія Рудик — відзначена за організацію благодійних зборів і подій, допомогу військовим та цивільним, координацію волонтерських ініціатив і підтримку родин військових;

Андрій Грушка — нагороджений за розвиток ініціативи з плетіння маскувальних сіток для військових, яка діє у Луцькій громаді понад два роки.

У номінації «Розвиток молодіжної політики»:

Ярослава Іванців — нагороджена за організацію молодіжних форумів, зустрічей, освітніх ініціатив і проєктів, спрямованих на розвиток молодіжного самоврядування та громадської активності;

Ярослав Андрійчук — відзначений за розвиток медичного студентського руху у Луцьку, реалізацію освітніх і соціальних медичних проєктів, а також ініціатив у сфері громадського здоров’я;

Христина Словік — нагороджена за розвиток дебатного руху, організацію всеукраїнських та міжнародних турнірів, тренінгів і залучення молоді до громадської діяльності;

Юлія Лоза — відзначена за участь у міжнародних освітніх та молодіжних проєктах, волонтерську діяльність, стажування у сфері публічного управління та наукову роботу;

Аліна Тендюк — нагороджена за організацію благодійного заходу у пам’ять про загиблого військового та підтримку ветеранських і військових ініціатив;

Анна Климовець — відзначена за організацію благодійних акцій, підтримку військових, дітей із онкологічними захворюваннями та розвиток волонтерської діяльності серед студентської молоді.

У номінації «Національно-патріотичне виховання громадян»:

Роман Ковальчук — відзначений за розвиток українських бойових мистецтв, створення спортивних локацій, організацію патріотичних таборів і спортивних заходів для дітей та молоді.

Премію в громаді вручають вдруге. Вона спрямована на підтримку молоді, яка реалізовує суспільно важливі ініціативи, займається волонтерством, розвиває молодіжну політику та національно-патріотичне виховання у громаді.

