Пішов добровольцем у перші дні великої війни: у Луцьку зустріли звільненого з полону Андрія Артисюка

Андрія Артисюка, яка повернувся на Волинь після реабілітації.



Зустріч відбулася на Замоквій площі, повідомив кореспондент



Волинянина звільнили в результаті обміну військовополоненими між Україною та РФ, який відбувся 11 квітня 2026 року. До рук росіян він потрапив наприкінці 2022 року на Луганщині.



"Доброго там (у полоні) нічого не було — холод і голод. Як психічно так і фізично було тяжко", — говорить захисник.



Як розповів Суспільному батько захисника Василь Артисюк, син пішов у військо добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. За майже чотири роки полону рідні не отримували від Андрія жодної звістки.



"Лише нещодавно від іншого звільненого з полону дізналися про Андрія, — говрить батько. — Сину потрібно адаптуватися, відійти від того всьог, від тих страждань. А далі час покаже".



Зі слів Андрія Артисюка, особливих планів на майбутнє він ще не має. Найперше, каже боєць, планує пройти лікування. Під час зусрічі він також поспілкувався з рідними інших військовополонених та зниклих безвісти захисників.



Що відомо про обмін полоненими 11 квітня



Напередодні Великодня до України з російського полону повернулися 175 українських захисників та семеро цивільних. Серед звільнених є поранені, більшість перебувала в полоні з 2022 року.



Військові, яких вдалося повернути додому, захищали Україну на різних напрямках — у Маріуполі, на ЧАЕС, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

