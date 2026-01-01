У Луцьку в міжопалювальний період замінять 22 кілометри теплових мереж





Контракти на ремонт підписали між ДКП «Луцьктепло» та підрядними організаціями, обраними через платформу Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомляють у міськраді, пише



Загальна вартість проєкту становить 8,9 мільйона євро. Ремонтувати тепломережі будуть за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку в межах модернізації системи централізованого теплопостачання міста.



За ці кошти у Луцьку замінять трубопроводи на:



просп. Соборності;



просп. Молоді;



вул. Кравчука;



вул. Воїнів-афганців;



вул. Івасюка Володимира;



вул. Гнідавській.



Старі мережі замінять на попередньо ізольовані труби з гарантійним терміном експлуатації 30 років.



Роботи виконуватимуть:



ТОВ «Вельт Капітал»;



«Представництво „Енертекс“»;



ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» спільно з ТОВ «СУ 24 Енергоресурс-Монтаж».



Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський зазначив, що оновлення мереж має покращити стабільність теплопостачання, якість послуг та допоможе зменшити втрати енергоресурсів.



Завершити реконструкцію тепломереж планують до вересня, перед початком випробувань системи до нового опалювального сезону. Лучан, які проживають у районах проведення робіт, обіцяють завчасно інформувати про всі зміни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

