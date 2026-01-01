Загинули десятеро волинян: у Луцьку вшанували пам'ять бійців, які полягли під Волновахою





Цього дня у Луцьку вшанували пам'ять полеглих того дня захисників, пише



Події у Волновасі у 2014 році



На світанку 22 травня 2014 року відбувся бій під Волновахою. Збройні сили України понесли найбільші на той час втрати від початку антитерористичної операції. Диверсійна група російських військових напала на український блокпост. У результаті бою 30 воїнів були поранені та 18 загинули, з них десятеро волинян:



майор Леонід Полінкевич,

старший сержант Олександр Артемук,

молодший сержант Дмитро Йовзик,

солдат Володимир Зарадюк,

солдат Віталій Махновець,

солдат Володимир Прокопчук,

солдат Микола Бондарук,

солдат Віталій Ліщук,

солдат Михайло Грицюк,

солдат Павло Попов.



На місці цього бою у Волновасі поставили пам’ятний знак, біля якого щороку проводили мітинг-реквієм за загиблими. 2018 року на честь 18 волинських загиблих бійців у Волновасі збудували храм Святого Миколая. У 2022 році російські окупанти захопили Волноваху у Донецькій області. Волноваський район налічував понад 100 тисяч населення. Більшу частину людей евакуювали. Інфраструктуру повністю зруйнували окупанти.

22 травня — 12 річниця розстрілу волинських військових під Волновахою на Донеччині. Тоді загинули 18 військовослужбовців колишньої волинської 51 окремої механізованої бригади.

