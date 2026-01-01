Рейтинг областей за кількістю аварій через погані дороги: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 11:03
Волинь розділила 14-17 місця серед регіонів за кількістю автопригод, спричинених поганим станом доріг.
Про це йдеться у дослідженні Opendatabot.
332 ДТП через неналежний стан доріг оформила поліція в Україні торік. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної — 475 аварій. До порівняння, попередній рекорд був у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 автопригод.
На Волині таких ДТП трапилося 5. За цим показником область опинилася на 14-17 місці в Україні разом із Рівненщиною, Черкащиною та Кіровоградщиною.
Найбільше таких аварій традиційно фіксують на Львівщині — 72 ДТП. Друге місце стабільно утримує Київ — 63 ДТП через порушення правил утримання доріг та вулиць. Трійку антилідерів цього року замикає Тернопільщина, де поліція оформила 29 ДТП через поганий стан доріг.
