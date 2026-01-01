У росії залишилися лише два великі НПЗ, до яких не долітали безпілотники

У росії залишилися лише два великі НПЗ, до яких не долітали безпілотники
Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах від початку повномасштабної війни.

Такий підрахунок опублікувало місцеве видання «Вот так». пише Громадське.

Україна атакувала не менш як 24 із 33 російських НПЗ потужністю виробництва в понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися лише Омський та Ангарський НПЗ за Уралом.

Найчастіше Сили оборони України завдавали ударів по Рязанському та Саратовському заводах — по 15 разів. Рекордним за кількістю атак став 2025 рік, а цьогоріч Україна вже майже повторила показники всього 2024-го.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ вполювала агентурну мережу фсб у двох областях
Сьогодні, 11:30
Рейтинг областей за кількістю аварій через погані дороги: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 11:03
У росії залишилися лише два великі НПЗ, до яких не долітали безпілотники
Сьогодні, 10:40
Під час хвилини мовчання тепер включатимуть сирени, - прем’єрка
Сьогодні, 10:37
На Волинь повертається звільнений з полону захисник Володимир Оліфирук
Сьогодні, 10:08
Медіа
відео
1/8