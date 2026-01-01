У росії залишилися лише два великі НПЗ, до яких не долітали безпілотники





Такий підрахунок опублікувало місцеве видання «Вот так». пише



Україна атакувала не менш як 24 із 33 російських НПЗ потужністю виробництва в понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися лише Омський та Ангарський НПЗ за Уралом.



Найчастіше Сили оборони України завдавали ударів по Рязанському та Саратовському заводах — по 15 разів. Рекордним за кількістю атак став 2025 рік, а цьогоріч Україна вже майже повторила показники всього 2024-го.

Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах від початку повномасштабної війни.

