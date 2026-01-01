На Волинь повертається звільнений з полону захисник Володимир Оліфирук

До рідного Володимира на Волині сьогодні, 22 травня, повертається звільнений з російського полону Володимир Оліфирук.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«Маємо радісну звістку, на яку так довго чекала вся наша громада!» - зазначив він.

За попередньою інформацією, сьогодні, 22 травня, ввечері (точну годину повідомимо пізніше), у Володимир повертається захисник Володимир Оліфирук, звільнений із російського полону.

«Нарешті Герой буде вдома, у рідному місті, серед своїх близьких та друзів. Просимо мешканців громади, активістів, молодь та всіх небайдужих прийти ввечері на центральну площу до стенда «Я люблю Володимир» і разом розділити цю щасливу мить. Беріть із собою державну символіку, прапори, квіти, плакати та підготуймо для нашого воїна справді радісну та теплу зустріч», - закликав мер.


