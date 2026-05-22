США перекинуть до Польщі 5 тисяч військових

Дональд Трамп заявив, що США додатково перекинуть до Польщі 5 тисяч військових.



Про це пише



"З огляду на успішне обрання на посаду президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, а також зважаючи на наші взаємини з ним, я радий повідомити, що Сполучені Штати скерують до Польщі додаткові 5 000 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.



Речник відомства Джоель Вальдес 18 травня заявив, що рішення скасувати розгортання 4000 американських військових у Польщі ухвалили після багаторівневих консультацій, а не раптово.



Раніше стало відомо, що Сполучені Штати перекинуть 4 тисячі військових до Польщі.



Глава уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи рішення Вашингтона про скасування розгортання військ, заявив, що "все під контролем" і це не погіршує безпеку Польщі.



Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.

