Кіберполіція зловила псевдобанкірів, які видурили в українців мільйони

На Дніпропетровщині поліція затримала псевдобанкірів, якіна майже три мільйони гривень.Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.Організована злочинна група, використовуючи шахрайські кол-центри, діяла за схемою «дзвінок з банку» і виманювала у людей гроші на підконтрольні рахунки дропів. Десятьом фігурантам оголошено підозру у шахрайстві, їм загрожує до 8 років увʼязнення.Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровщини за процесуального керівництва Слобожанської окружної прокуратури викрили організовану злочинну групу, учасники якої облаштували власні кол-центри і телефонували громадянам від імені працівників служби безпеки банків та заволодівали їхніми коштами.Поліцейські встановили, що фігуранти повідомляли потерпілим про нібито підозрілі транзакції, спроби оформлення кредитів або блокування банківських карток. Використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники входили в довіру та переконували людей переказувати кошти на підконтрольні рахунки, які позиціонували як «безпечні».Дзвінки потерпілим здійснювалися, зокрема, і з тимчасово окупованих територій України. Для отримання та подальшого виведення коштів використовувалися банківські рахунки дропів та криптовалютні біржі.Злочинна схема діяла з вересня 2025 року по травень 2026 року. Внаслідок протиправної діяльності вже встановлено 22 потерпілих, яким завдано збитків на майже 3 мільйона гривень.Поліцейські провели 40 обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та інших приміщеннях, які використовувалися у злочинній діяльності. У результаті вилучено десятки одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, готівкові кошти, чорнову документацію та інші докази протиправної діяльності.Наразі десятьом учасникам групи повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Суд уже обрав вісьмом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.Триває досудове розслідування з метою встановлення усіх причетних до функціонування шахрайської мережі, а також остаточну кількість постраждалих і суму завданих збитків.Викриттю злочинної діяльності сприяли співробітники служб безпеки банківських установ.