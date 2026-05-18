Псевдопрацівники СБУ ошукали експрем'єр-міністра України на 7 мільйонів





Про це повідомляють Київська міська прокуратура, столична поліція, співрозмовник УП в правоохоронних органах.



За даними джерела Валерія Пустовойтенка (1997-99 рр).



Правоохоронці встановили, що до 79-річного чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора.



Шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному пенсіонеру підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі "Шахедів" для армії агресора.



Під тиском чоловік погодився на "обшук по відеов'язку" та показав їм свої заощадження. Далі він за вказівкою склав усі гроші у пакет та біля свого будинку віддав шахраям "на перевірку".



Зокрема, він віддав 110710 доларів та 10200 євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах.



Заощадження у євро та американських доларах підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а от іншу валюту обмінник брати відмовився.



Затриманим повідомлено про підозри за ч.5 ст. 190 КПК України.



Під час обшуку автомобіля одного з них вилучили гроші, які не взяли в обміннику.



Підозрювані перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн гривень та 3,3 млн гривень відповідно.



Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників шахрайської схеми.



Служба безпеки України повідомила про зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів, зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур.



У березні 2026 року в Києві викрили шахраїв, які представляючись працівниками Служби безпеки України, взяли у пенсіонерів 8,6 млн гривень "на перевірку".



У травні також у столиці двоє пенсіонерок віддали на "перевірку СБУ" 3 млн гривень – правоохоронці встановили організатора шахрайства, але йому вдалося втекти. Пенсіонерам, які колись купували БАДи російського походження, дзвонили на мобільні телефони та повідомляли, що вони спонсорували країну - агресорку, тому потрібно з'явитись на допит до Служби безпеки України та передати на перевірку усі заощадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

