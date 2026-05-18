Псевдопрацівники СБУ ошукали експрем'єр-міністра України на 7 мільйонів

Псевдопрацівники СБУ ошукали експрем'єр-міністра України на 7 мільйонів
Двоє шахраїв виманили у колишнього високопосадовця заощадження на загальну суму майже 7 млн гривень.

Про це повідомляють Київська міська прокуратура, столична поліція, співрозмовник УП в правоохоронних органах.

За даними джерела "Української правди", йдеться про 6-го прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка (1997-99 рр).

Правоохоронці встановили, що до 79-річного чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора.

Шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному пенсіонеру підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі "Шахедів" для армії агресора.

Під тиском чоловік погодився на "обшук по відеов'язку" та показав їм свої заощадження. Далі він за вказівкою склав усі гроші у пакет та біля свого будинку віддав шахраям "на перевірку".

Зокрема, він віддав 110710 доларів та 10200 євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах.

Заощадження у євро та американських доларах підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а от іншу валюту обмінник брати відмовився.

Затриманим повідомлено про підозри за ч.5 ст. 190 КПК України.

Під час обшуку автомобіля одного з них вилучили гроші, які не взяли в обміннику.

Підозрювані перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн гривень та 3,3 млн гривень відповідно.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників шахрайської схеми.

Служба безпеки України повідомила про зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів, зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур.
Псевдопрацівники СБУ ошукали експрем'єр-міністра України на 7 мільйонів

У березні 2026 року в Києві викрили шахраїв, які представляючись працівниками Служби безпеки України, взяли у пенсіонерів 8,6 млн гривень "на перевірку".
Псевдопрацівники СБУ ошукали експрем'єр-міністра України на 7 мільйонів

У травні також у столиці двоє пенсіонерок віддали на "перевірку СБУ" 3 млн гривень – правоохоронці встановили організатора шахрайства, але йому вдалося втекти. Пенсіонерам, які колись купували БАДи російського походження, дзвонили на мобільні телефони та повідомляли, що вони спонсорували країну - агресорку, тому потрібно з'явитись на допит до Служби безпеки України та передати на перевірку усі заощадження.
Псевдопрацівники СБУ ошукали експрем'єр-міністра України на 7 мільйонів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, шахраї
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Житомирі чоловік поранив ножем двох перехожих на вулиці, - поліція
Сьогодні, 15:26
Псевдопрацівники СБУ ошукали експрем'єр-міністра України на 7 мільйонів
Сьогодні, 15:13
Скільки пришкільних таборів влітку працюватиме на Волині
Сьогодні, 14:45
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Олександром Махновцем та Валерієм Максимчуком
Сьогодні, 14:04
Україна створила свою першу керовану авіабомбу, - Міноборони
Сьогодні, 13:46
Медіа
відео
1/8