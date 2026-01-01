Скільки пришкільних таборів влітку працюватиме на Волині





Фінансування та діяльність пришкільних таборів відбувається за кошти місцевих громад, про це 18 травня Наталія Матвіюк.



З її слів, заплановано охопити оздоровленням та відпочинком майже 6 тисяч дітей віком від 7 до 15 років.



Пришкільні табори працюватимуть у тергромадах Луцького, Ковельського та Володимирського районів, окрім Камінь-Каширського району, а саме:



Луцький район — 1 громада. Луцька міська територіальна громада (26 таборів) та Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;



Ковельський район — 4 тергромад: Велимченська територіальна громада —1, Ковельська — 12, Любомльська — 1, Шацька — 3;



Володимирський район у Володимирській територіальній громаді — 6.



Громади, котрі не організовують роботу пришкільних таборів, не мають на це коштів, сказала Наталія Матвіюк. Також є громади, які не забезпечують роботу таборів у зв'язку з безпекою ситуацією, тобто при школах немає укриттів або школи розташовані у 30-кілометровій зоні від Білорусі.



Довідково: В області проживає понад 136 тисяч дітей шкільного віку, з яких майже 104 тисячі потребують підтримки. Цьогоріч планують охопити оздоровленням та відпочинком понад 11,5 тисячі дітей, серед них — більш як 10 тисяч дітей пільгових категорій, повідомила директорка департаменту соціального захисту населення ОДА Оксана Гобод.

