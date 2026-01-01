У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Олександром Махновцем та Валерієм Максимчуком

У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Олександром Махновцем та Валерієм Максимчуком
Сьогодні, 18 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбулося відспівування військовослужбовців Махновця Олександра В’ячеславовича (30.05.1996 р.н.) та Максимчука Валерія Володимировича (06.02.1979 р.н.).

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Олександр Махновець загинув 11 лютого 2024 року у районі населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області.

Валерій Максимчук загинув 10 серпня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.

Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Олександром Махновцем та Валерієм Максимчуком
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Олександром Махновцем та Валерієм Максимчуком
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Олександром Махновцем та Валерієм Максимчуком
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Олександром Махновцем та Валерієм Максимчуком
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Олександром Махновцем та Валерієм Максимчуком
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Олександром Махновцем та Валерієм Максимчуком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Псевдопрацівники СБУ ошукали експрем'єр-міністра України на 7 мільйонів
Сьогодні, 15:13
Скільки пришкільних таборів влітку працюватиме на Волині
Сьогодні, 14:45
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Олександром Махновцем та Валерієм Максимчуком
Сьогодні, 14:04
Україна створила свою першу керовану авіабомбу, - Міноборони
Сьогодні, 13:46
Корпоративні парасолі: коли брендований мерч працює щодня
Сьогодні, 13:20
Медіа
відео
1/8