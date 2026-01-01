У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Олександром Махновцем та Валерієм Максимчуком
Сьогодні, 14:04
Сьогодні, 18 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбулося відспівування військовослужбовців Махновця Олександра В’ячеславовича (30.05.1996 р.н.) та Максимчука Валерія Володимировича (06.02.1979 р.н.).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Олександр Махновець загинув 11 лютого 2024 року у районі населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області.
Валерій Максимчук загинув 10 серпня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
