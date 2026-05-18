У Білорусі заявили про військові навчання із використання ядерної зброї





Про це пише Reuters із посиланням на Міноборони Білорусі, пише



«Під час навчань, у співпраці з російською стороною, планується відпрацювати доставку ядерних боєприпасів та їх підготовку до застосування», – йдеться у заяві.



Зазначається, що під час навчань мають перевірити готовність військових до розгортання ядерної зброї в різних районах країни, і акцент зроблять «на відпрацюванні скритності, пересування на значні відстані та розрахунках застосування сил і техніки».



Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко погодився у 2023 році на розміщення російських тактичних ядерних ракет.



Минулого тижня путін заявив, що Росія розгорне свою нову ядерну ракету «Сармат» до кінця року, і що Москва продовжить модернізацію своїх ядерних сил.



Нещодавно президент Володимир Зеленський доручив Силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі і посилити Чернігівсько-Київський напрямок.

