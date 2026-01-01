Пішла з дому та не повернулася: на Волині розшукують 42-річну жінку, яка зникла два місяці тому

Пішла з дому та не повернулася: на Волині розшукують 42-річну жінку, яка зникла два місяці тому
Поліція встановлює місцезнаходження 42-річної волинянки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклих жителів району.

Левак Марина Володимирівна, 28 грудня 1984 року народження, жителька села Гута.

5 березня 2026 року жінка пішла з дому та донині не повернулася. Де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети безвісти зниклої: зріст близько 165-170 см, середньої тілобудови, волосся русяве, очі карі, постійно одягає шапку яскравого кольору.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклих осіб, повідомити за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - зазначають у поліції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, розшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Два потяги, що курсують через Волинь, затрималися через російські обстріли
Сьогодні, 13:00
У Білорусі заявили про військові навчання із використання ядерної зброї
Сьогодні, 12:39
Пішла з дому та не повернулася: на Волині розшукують 42-річну жінку, яка зникла два місяці тому
Сьогодні, 12:26
На Волині зіткнулися автомобіль та автобус: постраждали четверо дітей. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 11:34
Ґвалтував та розбещував спортсменок: екстренер волейбольної команди в Луцьку отримав понад 7 років тюрми
Сьогодні, 11:03
Медіа
відео
1/8