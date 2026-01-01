Пішла з дому та не повернулася: на Волині розшукують 42-річну жінку, яка зникла два місяці тому





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклих жителів району.



Левак Марина Володимирівна, 28 грудня 1984 року народження, жителька села Гута.



5 березня 2026 року жінка пішла з дому та донині не повернулася. Де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети безвісти зниклої: зріст близько 165-170 см, середньої тілобудови, волосся русяве, очі карі, постійно одягає шапку яскравого кольору.



"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклих осіб, повідомити за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - зазначають у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює місцезнаходження 42-річної волинянки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклих жителів району., 28 грудня 1984 року народження, жителька села Гута.5 березня 2026 року жінка пішла з дому та донині не повернулася. Де перебуває зараз – невідомо.зріст близько 165-170 см, середньої тілобудови, волосся русяве, очі карі, постійно одягає шапку яскравого кольору."Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклих осіб, повідомити за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - зазначають у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію