Два потяги, що курсують через Волинь, затрималися через російські обстріли

Два потяги, що курсують через Волинь, затрималися через російські обстріли
Рейси 43 українських поїздів 18 травня затримуються через обстріли на Дніпропетровщині та подальшу загрозу ворожих безпілотників.

Серед них і два рейси, що курсують через Луцьк, пише misto.media.

Йдеться про потяги:

№ 97/98 («Київ — Ковель»);

№ 87/88 («Ковель — Дніпро»).

Станом на 11:10 вони затримувалися на 6 годин 10 хвилин та 40 хвилин відповідно.

Моніторингові групи Укрзалізниці затримали відправлення низки поїздів через безпосередню загрозу ворожих безпілотників, насамперед на Дніпропетровщині.

За даними Дніпровської міськради, російські війська атакували місто крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. Після вибухів у Дніпрі та області виникли масштабні пожежі, пошкоджено низку об’єктів, понад 40 багатоквартирних і приватних будинків, вибито тисячі вікон.

Заступник міського голови Дніпра Юрій Яндульський повідомив, що внаслідок атаки постраждали 18 людей, серед них — двоє дітей. Вісім людей у стані середньої тяжкості перебувають у лікарнях. За його словами, комунальні та оперативні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару, а міжнародні організації надають OSB-плити для тимчасового закриття пошкоджених вікон.

Повний перелік потягів, причину та час затримки оприлюднюють на порталі uz-vezemo.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потяг, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна створила свою першу керовану авіабомбу, - Міноборони
Сьогодні, 13:46
Корпоративні парасолі: коли брендований мерч працює щодня
Сьогодні, 13:20
Два потяги, що курсують через Волинь, затрималися через російські обстріли
Сьогодні, 13:00
У Білорусі заявили про військові навчання із використання ядерної зброї
Сьогодні, 12:39
Пішла з дому та не повернулася: на Волині розшукують 42-річну жінку, яка зникла два місяці тому
Сьогодні, 12:26
Медіа
відео
1/8