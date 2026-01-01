Два потяги, що курсують через Волинь, затрималися через російські обстріли





Серед них і два рейси, що курсують через Луцьк, пише



Йдеться про потяги:



№ 97/98 («Київ — Ковель»);



№ 87/88 («Ковель — Дніпро»).



Станом на 11:10 вони затримувалися на 6 годин 10 хвилин та 40 хвилин відповідно.



Моніторингові групи Укрзалізниці затримали відправлення низки поїздів через безпосередню загрозу ворожих безпілотників, насамперед на Дніпропетровщині.



За даними Дніпровської міськради, російські війська атакували місто крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. Після вибухів у Дніпрі та області виникли масштабні пожежі, пошкоджено низку об’єктів, понад 40 багатоквартирних і приватних будинків, вибито тисячі вікон.



Заступник міського голови Дніпра Юрій Яндульський повідомив, що внаслідок атаки постраждали 18 людей, серед них — двоє дітей. Вісім людей у стані середньої тяжкості перебувають у лікарнях. За його словами, комунальні та оперативні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару, а міжнародні організації надають OSB-плити для тимчасового закриття пошкоджених вікон.



Повний перелік потягів, причину та час затримки оприлюднюють на порталі uz-vezemo.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рейси 43 українських поїздів 18 травня затримуються через обстріли на Дніпропетровщині та подальшу загрозу ворожих безпілотників.Серед них і два рейси, що курсують через Луцьк, пише misto.media. Йдеться про потяги:№ 97/98 («Київ — Ковель»);№ 87/88 («Ковель — Дніпро»).Станом на 11:10 вони затримувалися на 6 годин 10 хвилин та 40 хвилин відповідно.Моніторингові групи Укрзалізниці затримали відправлення низки поїздів через безпосередню загрозу ворожих безпілотників, насамперед на Дніпропетровщині.За даними Дніпровської міськради, російські війська атакували місто крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. Після вибухів у Дніпрі та області виникли масштабні пожежі, пошкоджено низку об’єктів, понад 40 багатоквартирних і приватних будинків, вибито тисячі вікон.Заступник міського голови Дніпраповідомив, що внаслідок атаки постраждали 18 людей, серед них — двоє дітей. Вісім людей у стані середньої тяжкості перебувають у лікарнях. За його словами, комунальні та оперативні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару, а міжнародні організації надають OSB-плити для тимчасового закриття пошкоджених вікон.Повний перелік потягів, причину та час затримки оприлюднюють на порталі uz-vezemo.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію