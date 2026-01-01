Україна створила свою першу керовану авіабомбу, - Міноборони





Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, пише



За його словами, розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни.



«Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску», — підкреслив Федоров.



Він розповів, що бойова частина бомби становить 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Наразі пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.



«Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни», — заявив міністр.

В Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування.

