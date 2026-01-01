Україна створила свою першу керовану авіабомбу, - Міноборони
Сьогодні, 13:46
В Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, пише Громадське.
За його словами, розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни.
«Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску», — підкреслив Федоров.
Він розповів, що бойова частина бомби становить 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Наразі пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.
«Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни», — заявив міністр.
