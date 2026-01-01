На Волині зіткнулися автомобіль та автобус: постраждали четверо дітей. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 11:34
У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася в неділю у селі Жабка Луцького району, постраждали четверо дітей і двоє дорослих. Усіх з травмами різного ступеню важкості доставили в лікарню.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у 8-річної дівчинки попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У 11-річної та 9-річної дівчат діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У 4-річної дівчинки медики виявили забої.
У жінки медики встановили попередній діагноз закритий перелом кісток рук. У чоловіка виявили теж черепно-мозкову травму.
Усім травмованим медики надали невідкладну допомогу та доставили у медичний заклад.
Нагадаємо, на автодорозі зіткнулися автомобіль та автобус. На місці події працювали правоохоронці, медики та рятувальники ДСНС.
