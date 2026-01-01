Четверо молодих театралів у Луцьку отримали стипендії Президента України

Молоді митці Волинського академічного обласного театру ляльок отримали стипендії Президента України у сфері театрального мистецтва.

Відповідний указ глава держави підписав 15 травня, пише misto.media.

Стипендії призначили:

режисерці-постановниці Катерині Лавринець;

актрисам Аллі Тихомировій та Аллі Скрипічук;

директору-художньому керівнику театру Вадиму Хаїнському.
Стипендії театрали отримали відповідно до Указу Президента України № 983/2025. Це державна фінансова підтримка для молодих письменників і митців, яку щороку призначають за творчі досягнення та внесок у розвиток культури й мистецтва.

Розмір стипендії становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб — у 2026 році це 3028 гривень на місяць. Виплати нараховують щомісяця протягом року, тож загальна сума стипендії складає 36 336 гривень.

