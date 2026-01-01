Четверо молодих театралів у Луцьку отримали стипендії Президента України





Відповідний указ глава держави підписав 15 травня, пише



Стипендії призначили:



режисерці-постановниці Катерині Лавринець;



актрисам Аллі Тихомировій та Аллі Скрипічук;



директору-художньому керівнику театру Вадиму Хаїнському.



Стипендії театрали отримали відповідно до Указу Президента України № 983/2025. Це державна фінансова підтримка для молодих письменників і митців, яку щороку призначають за творчі досягнення та внесок у розвиток культури й мистецтва.



Розмір стипендії становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб — у 2026 році це 3028 гривень на місяць. Виплати нараховують щомісяця протягом року, тож загальна сума стипендії складає 36 336 гривень.

