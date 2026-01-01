У Дружківці на Донеччині загинув воїн з Луцька Олександр Кобилько

Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “На щиті” повернеться лучанин Кобилько Олександр Вікторович (24.07.1974 р. н.).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Олександр Кобилько загинув 16 травня 2026 року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

