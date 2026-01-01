Завтра, 19 травня, у Луцьку прощатимуться з військовослужбовцем Дмитром Гордійчуком

Завтра, 19 травня, у Луцьку прощатимуться з військовослужбовцем Дмитром Гордійчуком
У вівторок, 19 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Гордійчука Дмитра Ярославовича (05.11.1980 р.н.), який загинув 25 січня 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Завтра о 10.30 год. тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, а потому - до будинку на вулиці Березнева у селі Клепачів.

Поховають Дмитра Гордійчука на кладовищі у селі Клепачів", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Топ-7 цікавих подій літньої Туреччини 2026: гід онлайн турагенції АНЕКС Тур
Сьогодні, 17:10
У Дружківці на Донеччині загинув воїн з Луцька Олександр Кобилько
Сьогодні, 17:00
Завтра, 19 травня, у Луцьку прощатимуться з військовослужбовцем Дмитром Гордійчуком
Сьогодні, 16:48
Четверо молодих театралів у Луцьку отримали стипендії Президента України
Сьогодні, 16:10
У Житомирі чоловік поранив ножем двох перехожих на вулиці, - поліція
Сьогодні, 15:26
Медіа
відео
1/8