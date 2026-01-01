Топ-7 цікавих подій літньої Туреччини 2026: гід онлайн турагенції АНЕКС Тур





3 державні свята Туреччини влітку 2026

Цими днями не працюють держустанови та банки; туристична інфраструктура функціонує повноцінно. Курортні міста організовують ярмарки та вуличні вистави; в готелях все включено проводять гала-вечері та концерти.



Курбан-Байрам мусульмани Туреччини святкують із розмахом; 2026 року з 26 по 30 травня. Свято жертвопринесення супроводжується обов'язковими молитвами, роздачею їжі, шануванням старших представників роду. Головні прикраси столу – страви з м'яса та легендарні турецькі солодощі. Туристам варто запам'ятати головне привітання: Kurban bayramınız kutlu olsun.



У День демократії та національної єдності 15 липня громадяни Туреччини згадують спробу збройного перевороту 2016 року. Головні події – на мосту через Босфор у Стамбулі. По всій Туреччині – мітинги та виступи політиків.



День перемоги Туреччина святкує 30 серпня. Проводять паради та авіашоу, покладають квіти до монументів, вулиці прикрашають незліченною кількістю турецьких прапорів та портретів Ататюрка.



Головний турецький турнір ягли гюреш (боротьба в олії)

Цей вид змагань включено до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Турецькі атлети надягають міцні штани зі шкіри буйволів і з голови до ніг намазують тіло оливковою олією. Головний турнір Кіркпінар пройде на стадіоні Едірне з 29 червня до 5 липня. Їхати від Стамбула лише 3 години, бронювати номери в готелях варто заздалегідь.



Фестиваль опери та балету в Аспендосі

На програму масштабної культурної події варто звернути увагу туристам, які віддають перевагу турецьким готелям Анталії, Кемера та Сіде. Видовище незабутнє: вистави відбуваються на сцені справжнього римського амфітеатру Аспендос. Чудова акустика, супровід симфонічного оркестру, участь світових зірок опери та балету: буде цікаво. 2026 року фестиваль запланований на 12-28 вересня.



23-й музичний фестиваль у Гюмюшлюк

Найбільш богемне курортне селище Бодрума відоме спокійною атмосферою, пішохідними прогулянками морем до Заячого острова та рибними ресторанчиками. З 7 липня до 5 вересня Гюмюшлюк перетворюється на головний концертний майданчик Бодрума: щодня концерти відвідує від 2 до 10 тисяч глядачів. Заплановано понад 20 концертів: класика, джаз, техно, вечірки за участю відомих діджеїв.



Міжнародний джазовий фестиваль у Каші

Затишна бухта на півострові Теке – один із найтаємніших та найромантичніших курортів Анталії. Крихітний пляж, барвисті будиночки набережної, дайвінг-центри, ресторани. А ще джаз на тлі заходу сонця, медитації на світанку, DJ-сети, клубні вечірки. Основний майданчик джазового фестивалю Kaş Setur Marina, концерти заплановані на 28-30 серпня 2026 року.



Список цікавих подій літньої Туреччини 2026 року можна продовжувати довго. З квітня до листопада в амфітеатрі Аспендос туристи захоплюються грандіозним танцювальним шоу Fire of Anatolia. Парад човнів, виступи акробатів та шоу фонтанів чекають туристів ввечері у тематичному парку The Land of Legends. Протягом усього літа заплановано фестивалі джазової, танцювальної електронної та психоделічної музики на різних майданчиках Стамбула. Відпочинок – це враження. Нехай відпустка в Туреччині поповнить колекцію найкращих вражень літа 2026 року.



