Створив фейковий акаунт від імені підлітка: судили 44-річного волинянина, який розбещував малолітніх

Потерпілі в Україні та за кордоном: на Волині чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі за розбещення малолітніх.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Ювенальні прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області довели в суді вину 44-річного чоловіка, який через соціальні мережі займався розбещенням малолітніх. Вироком Луцького міськрайонного суду його засуджено до 9 років позбавлення волі.Доведено, що чоловік, створивши фейковий акаунт від імені 16-річного підлітка, входив у довіру до дітей. При цьому потерпілі, дівчатка віком 12-13 років, проживали не лиш в Україні, а й за кордоном.Під час спілкування, використовуючи психологічні маніпуляції, він вів із дівчатками розмови на сексуальні теми та намагався схилити до розпусних дій і навіть особистих зустрічей.Окрім потерпілих із України, чоловік переписувався із дитиною, яка проживає в Литві. Під час спілкування чоловік надсилав дівчинці порнографічні матеріали, у тому числі власні інтимні фото.У ході обшуків у мобільному телефоні обвинуваченого виявлено переписку із дітьми, яка містить демонстрацію порнографічних зображень.Чоловіка визнано винуватим у розбещенні малолітніх, виготовленні, зберіганні з метою розповсюдження та розповсюдженні продукції порнографічного характеру серед неповнолітніх, умисному одержанні доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 2,3 ст. 301, ч.4 ст. 301⁻¹ КК України).Він перебуває під вартою.Інформацію про засудженого також буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.