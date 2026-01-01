Росія перетворює Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, - МЗС





Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України щодо білорусько-російських ядерних навчань, передає



У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що спільне відпрацювання ударів безпосередньо порушує фундаментальні статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам — приймати його.



«Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. Такі дії мають отримати однозначне та жорстке засудження з боку всіх держав, які поважають режим нерозповсюдження ядерної зброї», - заявили у МЗС.



У міністерстві додали, що мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу.



«Нахабність Москви та Мінська, які свідомо переступили всі «червоні лінії» ДНЯЗ, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу», - наголошується в коментарі.



У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що ефективна відповідь на російське-білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО має включати в себе різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ, суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу, нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО та поглиблення безпекової взаємодії з Україною.



У Білорусі в понеділок, 18 травня, розпочалися навчання військових частин з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. У білоруському оборонному відомстві зазначили, що маневри проводяться «з метою підвищення готовності збройних сил до застосування сучасних засобів ураження, в тому числі спеціальних боєприпасів».



До навчань залучили ракетні війська та авіацію. Стверджується, що під час маневрів «у взаємодії з російською стороною» планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування.

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки, який потребує жорсткої міжнародної відповіді.

