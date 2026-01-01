У Луцьку невідомі травлять кремезні каштани: що коїться біля одного з нових ЖК
Сьогодні, 20:38
У Луцьку звернули увагу на появу великих дірок у декількох каштанах, що ростуть на вулиці Рівненській з боку Київського майдану.
Так, у Тредсі користувачка Юлія Фурманова показала. що відбувається з деревами, передає "Конкурент".
«Оскільки просто так зрізати дерева не можна, тож хтось додумався насверлити у стовбурах 5ти кремезних дерев по паро і регулярно щось заливають туди, від чого дерева сохнуть на очах», – обурилася жінка.
Що кажуть екологи
У відділі екології Луцької міської ради про цю ситуацію знають. Кажуть, будуть розбиратися.
«Плануємо виїхати подивитися. Запросимо муніципалів, щоб вони постаралися знайти, хто це робить. З тих будинків до нас впродовж двох років постійно зверталися дати дозвіл на знесення тих дерев. Є підозра, що тим деревам планомірно «допомагають».
Треба, щоб правоохоронні органи зайнялися цим питанням. Напишемо заяви», – каже очільниця відділу Оксана Лисак.
Що кажуть в Kyiv Sky
Поруч розташований ЖК Kyiv Sky. Журналісти спробували дізнатися, чи це бува не вони зверталися до міської ради з проханням дозволити спиляти дерева.
Проте у їхній управительській компанії нам розповіли, що від їхнього ЖК таких запитів до мерії не надходило.
«Ні, ми не зверталися. Там є ще один будинок, то, можливо, вони. В нас неприватизована земля, тобто все належить до міської ради», – зазначили там.
Коментарі 1
На початку проспекту Волі (парна сторона) - підряд чотири сухі декоративні клени. Напроти будинку №12 - три. Створюється враження, що теж хтось "допомагає". Щоправда, дірок в стовбурах немає. Можливо, хто полив міцним гербіцидом. Ці клени - це окраса центральної вулиці міста і такий курйоз...
