У Луцьку невідомі травлять кремезні каштани: що коїться біля одного з нових ЖК

У Луцьку невідомі травлять кремезні каштани: що коїться біля одного з нових ЖК
У Луцьку звернули увагу на появу великих дірок у декількох каштанах, що ростуть на вулиці Рівненській з боку Київського майдану.

Так, у Тредсі користувачка Юлія Фурманова показала. що відбувається з деревами, передає "Конкурент".

«Оскільки просто так зрізати дерева не можна, тож хтось додумався насверлити у стовбурах 5ти кремезних дерев по паро і регулярно щось заливають туди, від чого дерева сохнуть на очах», – обурилася жінка.
У Луцьку невідомі травлять кремезні каштани: що коїться біля одного з нових ЖК

У Луцьку невідомі травлять кремезні каштани: що коїться біля одного з нових ЖК


Що кажуть екологи

У відділі екології Луцької міської ради про цю ситуацію знають. Кажуть, будуть розбиратися.

«Плануємо виїхати подивитися. Запросимо муніципалів, щоб вони постаралися знайти, хто це робить. З тих будинків до нас впродовж двох років постійно зверталися дати дозвіл на знесення тих дерев. Є підозра, що тим деревам планомірно «допомагають».

Треба, щоб правоохоронні органи зайнялися цим питанням. Напишемо заяви», – каже очільниця відділу Оксана Лисак.

Що кажуть в Kyiv Sky

Поруч розташований ЖК Kyiv Sky. Журналісти спробували дізнатися, чи це бува не вони зверталися до міської ради з проханням дозволити спиляти дерева.

Проте у їхній управительській компанії нам розповіли, що від їхнього ЖК таких запитів до мерії не надходило.

«Ні, ми не зверталися. Там є ще один будинок, то, можливо, вони. В нас неприватизована земля, тобто все належить до міської ради», – зазначили там.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: каштани, отруєння, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
На початку проспекту Волі (парна сторона) - підряд чотири сухі декоративні клени. Напроти будинку №12 - три. Створюється враження, що теж хтось "допомагає". Щоправда, дірок в стовбурах немає. Можливо, хто полив міцним гербіцидом. Ці клени - це окраса центральної вулиці міста і такий курйоз...
Відповісти
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцького чиновника, який погорів на хабарі в $30 тис., звільнили з посади
Сьогодні, 21:45
Роки невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Віктора Миколайчука
Сьогодні, 21:15
У Луцьку невідомі травлять кремезні каштани: що коїться біля одного з нових ЖК
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 19 травня
Сьогодні, 20:00
Росія перетворює Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, - МЗС
Сьогодні, 19:01
Медіа
відео
1/8