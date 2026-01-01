У Луцьку невідомі травлять кремезні каштани: що коїться біля одного з нових ЖК





Так, у Тредсі користувачка Юлія Фурманова показала. що відбувається з деревами, передає



«Оскільки просто так зрізати дерева не можна, тож хтось додумався насверлити у стовбурах 5ти кремезних дерев по паро і регулярно щось заливають туди, від чого дерева сохнуть на очах», – обурилася жінка.







Що кажуть екологи



У відділі екології Луцької міської ради про цю ситуацію знають. Кажуть, будуть розбиратися.



«Плануємо виїхати подивитися. Запросимо муніципалів, щоб вони постаралися знайти, хто це робить. З тих будинків до нас впродовж двох років постійно зверталися дати дозвіл на знесення тих дерев. Є підозра, що тим деревам планомірно «допомагають».



Треба, щоб правоохоронні органи зайнялися цим питанням. Напишемо заяви», – каже очільниця відділу Оксана Лисак.



Що кажуть в Kyiv Sky



Поруч розташований ЖК Kyiv Sky. Журналісти спробували дізнатися, чи це бува не вони зверталися до міської ради з проханням дозволити спиляти дерева.



Проте у їхній управительській компанії нам розповіли, що від їхнього ЖК таких запитів до мерії не надходило.



«Ні, ми не зверталися. Там є ще один будинок, то, можливо, вони. В нас неприватизована земля, тобто все належить до міської ради», – зазначили там.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

