Луцького чиновника, який погорів на хабарі в $30 тис., звільнили з посади
Сьогодні, 21:45
Заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Віталія Стрільчука, якого підозрюють в хабарництві на $30 тис., звільнили з посади.
Відповідне розпорядження від 13 травня з'явилось на сайті міськради, пише "Конкурент" з посиланням на депутата Луцької міської ради Андрія Лучика.
«Підстава для звільнення – заява самого Стрільчука. Розпрощались з ним за угодою сторін», – інформує Лучик.
Нагадаємо: ще на початку травня Віталію Стрільчуку вручили підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За версією слідства, він отримав 30 тис. дол., а натомість посприяву виготовленні та видачі документів щодо відсутності об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі. Своєю чергою це дало б змогу приватній фірмі отримати дозвіл на видобуток надр.
