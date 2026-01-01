Луцького чиновника, який погорів на хабарі в $30 тис., звільнили з посади

Віталія Стрільчука, якого підозрюють в хабарництві на $30 тис., звільнили з посади.



Відповідне розпорядження від 13 травня з'явилось на сайті міськради, пише Андрія Лучика.



«Підстава для звільнення – заява самого Стрільчука. Розпрощались з ним за угодою сторін», – інформує Лучик.



Нагадаємо: ще на початку травня Віталію Стрільчуку вручили підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За версією слідства, він отримав 30 тис. дол., а натомість посприяву виготовленні та видачі документів щодо відсутності об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі. Своєю чергою це дало б змогу приватній фірмі отримати дозвіл на видобуток надр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступника начальника відділу охорони культурної спадщини, якого підозрюють в хабарництві на $30 тис., звільнили з посади.Відповідне розпорядження від 13 травня з'явилось на сайті міськради, пише "Конкурент" з посиланням на депутата Луцької міської ради«Підстава для звільнення – заява самого Стрільчука. Розпрощались з ним за угодою сторін», – інформує Лучик.Нагадаємо: ще на початку травня Віталію Стрільчуку вручили підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За версією слідства, він отримав 30 тис. дол., а натомість посприяву виготовленні та видачі документів щодо відсутності об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі. Своєю чергою це дало б змогу приватній фірмі отримати дозвіл на видобуток надр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію