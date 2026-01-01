Роки невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Віктора Миколайчука

Горохівська громада отримала офіційне підтвердження загибелі захисника. Воїн понад два роки вважався зниклим безвісти.Про це повідомили в Горохівській міській раді.Віктор Миколайчук, 1981 року народження, мешкав у селі Кумовище. Восени 2023 року він свідомо став на захист рідної землі, залишивши цивільне життя задля майбутнього своєї держави та безпеки власної родини.Як стало відомо тепер, серце воїна зупинилося ще 18 лютого 2024 року. Віктор Миколайчук загинув у запеклому стрілецькому бою поблизу населеного пункту Ласточкине Покровського (раніше Ясинуватського) району Донецької області, до останнього подиху мужньо виконуючи свій військовий обов’язок.Про дату і час зустрічі траурного кортежу «на щиті», а також про чин похорону полеглого бійця міська рада пообіцяла повідомить додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.