Волинян закликають гідно зустріти кортеж із тілом Героя
Сьогодні, 09:14
Сьогодні, 22 травня, до рідного дому у Берестечку «на щиті» повертається Герой Олег Хайба.
Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.
«З глибоким сумом повідомляємо, що 22 травня 2026 року орієнтовно о 13:00 год., на Майдані Соборності м. Берестечко зустрічатимемо загиблого Захисника України — Героя Хайбу Олега Миколайовича 1980 р.н.», - зазначили у міськраді.
На майдані Соборності відбудеться громадська панахида, після чого чин похорону проходитиме у Свято-Троїцькому соборі у Берестечку.
Далі траурний кортеж вирушить до дому Героя (вул. Володі Дрини), а потому — до місця вічного спочинку на міському кладовищі.
«Закликаємо жителів громади гідно зустріти полеглого Воїна, віддати шану його мужності, подвигу та жертовності за Україну. Вічна пам’ять і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
