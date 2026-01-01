Волинян закликають гідно зустріти кортеж із тілом Героя

Сьогодні, 22 травня, до рідного дому у Берестечку «на щиті» повертається Герой Олег Хайба.

Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.

«З глибоким сумом повідомляємо, що 22 травня 2026 року орієнтовно о 13:00 год., на Майдані Соборності м. Берестечко зустрічатимемо загиблого Захисника України — Героя Хайбу Олега Миколайовича 1980 р.н.», - зазначили у міськраді.

На майдані Соборності відбудеться громадська панахида, після чого чин похорону проходитиме у Свято-Троїцькому соборі у Берестечку.

Далі траурний кортеж вирушить до дому Героя (вул. Володі Дрини), а потому — до місця вічного спочинку на міському кладовищі.

«Закликаємо жителів громади гідно зустріти полеглого Воїна, віддати шану його мужності, подвигу та жертовності за Україну. Вічна пам’ять і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.

