Росіяни вдарили по Сумщині: 11 поранених

ворожим вогнем перебували 36 населених пунктів. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.



Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.



Сумська громада



Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей: 13-річний хлопець, чоловіки віком 49, 70, 73 роки та жінки віком 72 і 81 рік.



Ворожбянська громада



Ворожий ударний дрон травмував 71-річного чоловіка та жінок віком 65 і 67 років.



Зноб-Новгородська громада



Від ударів російських дронів постраждали чоловіки віком 35 і 42 роки.



Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів рф. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.





