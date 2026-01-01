Росіяни вдарили по Сумщині: 11 поранених
Сьогодні, 08:58
Упродовж минулої доби на території Сумської області під ворожим вогнем перебували 36 населених пунктів. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.
Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Сумська громада
Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей: 13-річний хлопець, чоловіки віком 49, 70, 73 роки та жінки віком 72 і 81 рік.
Ворожбянська громада
Ворожий ударний дрон травмував 71-річного чоловіка та жінок віком 65 і 67 років.
Зноб-Новгородська громада
Від ударів російських дронів постраждали чоловіки віком 35 і 42 роки.
Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів рф. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.
