Цукерман слідом за Міндічем подав позов проти Зеленського
Сьогодні, 07:32
Бізнесмен Олександр Цукерман подав позов до Касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на "Суспільне" та дані оприлюднені на сайті "Судової влади України".
Справу за номером 990/184/26 зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндіча.
Відповідачем у ній вказаний президент Володимир Зеленський.
Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони, а також Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Що передувало:
13 листопада 2025 року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оброни про ведення санкцій проти Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.
У березні головний детектив у справі "Мідас" Олександр Абакумов повідомив, що НАБУ передало на підпис генпрокурору Руслану Кравченку необхідні документи для запиту на екстрадицію фігурантів справи "Мідас" Тимура Міндіча та його бізнес-партнера Олександра Цукермана, які перебувають в Ізраїлі.
Міндіч позивається до Касаційного адмінсуду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження.
В коментарі УП Міндіч заявив, що його "звинувачують в тому, чого він не робив".
