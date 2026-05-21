Цукерман слідом за Міндічем подав позов проти Зеленського

Цукерман слідом за Міндічем подав позов проти Зеленського
Бізнесмен Олександр Цукерман подав позов до Касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на "Суспільне" та дані оприлюднені на сайті "Судової влади України".

Справу за номером 990/184/26 зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндіча.

Відповідачем у ній вказаний президент Володимир Зеленський.

Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони, а також Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Що передувало:

13 листопада 2025 року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оброни про ведення санкцій проти Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.
У березні головний детектив у справі "Мідас" Олександр Абакумов повідомив, що НАБУ передало на підпис генпрокурору Руслану Кравченку необхідні документи для запиту на екстрадицію фігурантів справи "Мідас" Тимура Міндіча та його бізнес-партнера Олександра Цукермана, які перебувають в Ізраїлі.
Міндіч позивається до Касаційного адмінсуду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження.
В коментарі УП Міндіч заявив, що його "звинувачують в тому, чого він не робив".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, скандал, Міндіч, суд, позов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Троє прикордонників з Волині отримали державні відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Цукерман слідом за Міндічем подав позов проти Зеленського
Сьогодні, 07:32
Держава виділила 170 мільйонів на житло для ветеранів з Волині
Сьогодні, 05:28
Після атаки дрона частково зупинився один з найбільших НПЗ росії
Сьогодні, 03:41
Немовлята з Волинського перинатального центру отримали свої перші вишиванки. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Медіа
відео
1/8