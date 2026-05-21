Цукерман слідом за Міндічем подав позов проти Зеленського

Олександр Цукерман подав позов до Касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження.



Про це повідомляє



Справу за номером 990/184/26 зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндіча.



Відповідачем у ній вказаний президент Володимир Зеленський.



Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони, а також Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.



Що передувало:



13 листопада 2025 року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оброни про ведення санкцій проти Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.

У березні головний детектив у справі "Мідас" Олександр Абакумов повідомив, що НАБУ передало на підпис генпрокурору Руслану Кравченку необхідні документи для запиту на екстрадицію фігурантів справи "Мідас" Тимура Міндіча та його бізнес-партнера Олександра Цукермана, які перебувають в Ізраїлі.

Міндіч позивається до Касаційного адмінсуду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження.

В коментарі УП Міндіч заявив, що його "звинувачують в тому, чого він не робив".

