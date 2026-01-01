Троє прикордонників з Волині отримали державні відзнаки. ФОТО

В Адміністрації Державної прикордонної служби України відбулося вручення державних та відомчих нагород військовослужбовцям. Серед удостоєних троє бійців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загонуВідзнаки воїнам-прикордонникам вручив заступник голови відомства генерал-майор, - повідомляє Західне управління Держприкордонслужби.Військовослужбовці отримали відзнаки за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України й вірність військовій присязі.Медаль «За військову службу Україні» отримав 23-річний старший сержантз Арцизької громади Одеської області. Юнак став до охорони українсько-польської ділянки кордону ще у жовтні 2020 року. Після повномасштабного вторгнення рф боєць протягом трьох ротацій на лінію фронту нищив ворога на Донеччині, а згодом на Харківщині.Таку ж нагороду отримав і 32-річний старший солдатіз Прилісненської громади Камінь-Каширського району. Чоловік після початку війни за Незалежність покинув роботу в Польщі та повернувся в Україну й вже більше року служить у бойовому підрозділі Волинського прикордонного загону. За його плечами участь у відсічі збройної агресії рф на території Харківської області.Відомчу заохочувальну відзнаку «Вогнепальна зброя» отримав 43-річний старший сержантз Луцька, який служить в лавах Держприкордонслужби з грудня 2022 року. За цей час він протягом трьох ротацій брав участь у бойових діях на Сході нашої держави. Під час боїв на Харківщині улітку минулого року військовослужбовець був важко поранений, але повернувся до строю і продовжує робити все можливе для наближення нашої Перемоги.