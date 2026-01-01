Троє прикордонників з Волині отримали державні відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 08:25
В Адміністрації Державної прикордонної служби України відбулося вручення державних та відомчих нагород військовослужбовцям. Серед удостоєних троє бійців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону
Відзнаки воїнам-прикордонникам вручив заступник голови відомства генерал-майор Сергій Сердюк, - повідомляє Західне управління Держприкордонслужби.
Військовослужбовці отримали відзнаки за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України й вірність військовій присязі.
Медаль «За військову службу Україні» отримав 23-річний старший сержант Сергій Пилаєв з Арцизької громади Одеської області. Юнак став до охорони українсько-польської ділянки кордону ще у жовтні 2020 року. Після повномасштабного вторгнення рф боєць протягом трьох ротацій на лінію фронту нищив ворога на Донеччині, а згодом на Харківщині.
Таку ж нагороду отримав і 32-річний старший солдат Микола Борисюк із Прилісненської громади Камінь-Каширського району. Чоловік після початку війни за Незалежність покинув роботу в Польщі та повернувся в Україну й вже більше року служить у бойовому підрозділі Волинського прикордонного загону. За його плечами участь у відсічі збройної агресії рф на території Харківської області.
Відомчу заохочувальну відзнаку «Вогнепальна зброя» отримав 43-річний старший сержант Андрій Гайовець з Луцька, який служить в лавах Держприкордонслужби з грудня 2022 року. За цей час він протягом трьох ротацій брав участь у бойових діях на Сході нашої держави. Під час боїв на Харківщині улітку минулого року військовослужбовець був важко поранений, але повернувся до строю і продовжує робити все можливе для наближення нашої Перемоги.
