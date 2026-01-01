Держава виділила 170 мільйонів на житло для ветеранів з Волині

Волинь отримала від держави майже 170 мільйонів гривень на житло для ветеранів та ветеранок.

Про це у коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомив заступник голови облдержадміністрації Тарас Шкітер.

«На Волинську область надійшло майже 170 млн грн від Мінветеранів – це дасть змогу забезпечити 67 людей житлом. Своєю чергою управління ветеранської політики Волинської ОВА розподілило ці кошти по районах. Зараз фахівці у районних адміністраціях допомагають людям, які чекають на житло, оформити усі документи, пройти усі перевірки. Далі ці кошти будуть перераховувати», – пояснює Тарас Шкітер.

Нагадаємо: Кабмін затвердив розподіл субвенцій на виплату грошової компенсації за житловою програмою Мінветеранів. Майже 5,67 млрд грн спрямують до місцевих бюджетів, а далі ці кошти на придбання житла отримають ветерани й ветеранки з інвалідністю I - II групи та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць.

Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що воно обов'язково введене в експлуатацію.

