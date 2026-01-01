Після атаки дрона частково зупинився один з найбільших НПЗ росії





Про це повідомляє



Агентство пише, що внаслідок удару безпілотників по НПЗ в середу, 20 травня, було зупинено половину потужностей.



Зокрема, на заводі зупинена установка первинної переробки АВТ-6, що забезпечує 53% потужності підприємства - 25,7 тисячі тонн на добу.



Завод з учорашнього дня припинив випуск дрібнооптових партій моторного палива, а також призупиняв продаж бензину на біржі.



NORSI, який є другим за величиною виробником бензину у Росії, може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 320 000 барелів на день.



"Зупинка установки CDU-6 на NORSI призведе до різкого зниження виробництва на нафтопереробному заводі, що додасть ще більшої невизначеності російському енергетичному сектору та постачанню палива", - пише Reuters.



Нагадаємо, 18 травня нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово опинився під ударом Сил оборони. На підприємстві спалахнула пожежа.



Крім того, в ніч на 21 травня у соцмережах з'явилася інформація, що на Сизранському НПЗ спалахнула пожежа. Місцеві жителі спершу чули роботу ППО, після чого пролунали вибухи.



Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Сизранському НПЗ, розташованому у понад 800 кілометрів від кордону України. На заводі було зафіксовано масштабну пожежу.

Нафтопереробний завод "Лукойлу" "Нижньогороднафтооргсинтез" (NORSI), який входить у топ-5 найбільших в РФ, частково зупинив виробництво після удару дрона.

