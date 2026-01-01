Сьогодні відзначає день народження керівник логістичної компанії Davydovych Logistics Company(на фото).Також день народження 22 травня у голови Волинської обласної громадської організації «Захист дітей війни» Ростислава Чапюка.Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків, які носять ім'я Микола, Йосип, Семен, Дмитро, Килина.Зичимо вам міцного здоров’я, радості від життя та достатку.22 травня 1993 року був спущений на воду корвет «Луцьк». Це один з перших кораблів ВМС України. 30 грудня 1993 року корвет «Луцьк» прийнятий до складу Військово-Морських Сил ЗС України, а 12 лютого 1994-го на кораблі в присутності Міністра оборони України вперше піднято Військово-морський прапор України.За свою історію корвет «Луцьк» брав участь у багатонаціональних навчаннях серій «Бриз», «Дуель», «Кооператив партнер», «Море», «Сі Бриз», «Фарватер миру» та «Чорноморське партнерство», побував із дружніми візитами в Болгарії, Румунії та Туреччині.За час служби корабель пройшов понад 55 тисяч морських миль.Обласний центр Волині опікувався цим кораблем, допомагаючи у разі потреби. Але з окупацією Криму командир корабля зрадив присягу і перейшов на бік ворога.У грудні 2023 року в тимчасово окупованому Севастополі російські загарбники почали знищувати захоплений у 2014-му корвет «Луцьк».