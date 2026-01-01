Лучанка хоче 18 годин виконувати вправу бурпі та встановити рекорд України. ФОТО

Для когось бурпі — це кілька хвилин виснаження на тренуванні. Для 18-річної лучанки Вікторії Струсь — майже 18 годин безперервної боротьби із собою.

Спортсменка та блогерка взялася за один із найважчих викликів у своєму житті: встановити рекорд України та паралельно зібрати кошти для поранених військових, - пише ВСН.

18-річна лучанка Вікторія Струсь вже кілька років ділиться у соцмережах власними тренуваннями та спортивними викликами. Її контент часто виглядає як експеримент на межі витривалості, але саме це й сформувало навколо неї аудиторію, яка стежить за кожним новим челенджем.
У розмові з журналістами ВСН вона розповіла, що майбутній рекорд — не про хайп і не про цифри. Це про перевірку межі людини і водночас про благодійну мету — збір коштів для поранених військових.

«Межа людини — це не тіло. Це рішення зупинитися. І я хочу перевірити себе, побороти цю межу».

Ідея народилась ще взимку. Спершу як випадкова думка, яка не здавалася серйозною, але чомусь залишилася в голові.
«Я побачила чоловіка, який прострибав марафон у бурпі. І подумала: ого. А можна теж спробувати?»

Після цього були сумніви. Відмова від задуму. Усвідомлення, наскільки це складно. І майже остаточне рішення не робити цього взагалі. Однією з причин стала відмова спонсора. Однак, у момент, коли проєкт фактично зупинився, ситуація змінилася несподівано.

За словами Вікторії, у той час, коли вона вже майже відмовилася від ідеї рекорду через фінансові труднощі, їй написав підписник-військовий. Спочатку це було звичайне листування, а згодом розмова зайшла про рекорд і проблеми з організацією. Тоді чоловік запропонував допомогу.

«Я спитала: «Які умови?» А він відповів, що немає умов. Він просто хоче, аби я це зробила».

Після цього, каже спортсменка, дороги назад уже не було.

Рекорд передбачає тривале навантаження за чіткою схемою:

4 хвилини роботи
2 хвилини відпочинку
близько 35 повторень за цикл
загальна тривалість — до 18 годин

Попри зовнішню простоту, спортсменка називає це одним із найважчих викликів у своїй практиці. «Це монотонна робота. І ти постійно маєш домовлятися із собою».

Мама спортсменки Наталія каже, що любов до спорту у Вікторії з’явилася ще в дитинстві. За її словами, донька змалку обирала активність замість типових дитячих захоплень.
«Вона все життя любила спорт. Любила м’яч, постійно була активна. Вікторія ніколи особливо не любила платтячка — більше ходила в штанах, бігала, гралася. Спорт у неї був ще з малечку», — розповіла мама дівчини.
До слова, бурпі — це комплексна вправа, яка поєднує присідання, планку, віджимання та стрибок. Її часто використовують у кросфіті та функціональних тренуваннях, адже під час виконання одночасно працюють ноги, руки, спина, прес і серцево-судинна система. Вправа вважається однією з найважчих через високе навантаження на все тіло та витривалість.

Рекорд, який планує встановити 18-річна Вікторія, звучить як «Найбільша кількість вправ бурпі, виконаних жінкою за 18 годин без перерви». За словами спортсменки, такого офіційно зафіксованого жіночого рекорду в Україні наразі немає, тож вона може стати першою жінкою, яка його встановить. Рекорд фіксуватимуть представники Національного реєстру рекордів України.

Тренерка Світлана каже: спортсменка завжди вирізнялася дисципліною, витривалістю та бажанням постійно випробовувати себе. За роки спільної роботи вона звикла до нестандартних ідей Вікторії, однак 18-годинний рекорд із бурпі називає одним із найскладніших її викликів.
За словами тренерки, відмовляти дівчину від цієї ідеї вона не намагалася, хоча й розуміла всі ризики для організму. Каже, після пробного шестигодинного тренування сподівалася, що Вікторія може передумати, однак цього не сталося.

Тренерка зазначає: повноцінної тривалої підготовки саме під рекорд не було, адже до останнього моменту залишалося невідомо, чи вдасться його організувати. Водночас Вікторія вже мала серйозну фізичну базу — гірські забіги, ультрадистанції та силову підготовку.
Найбільше Світлана хвилюється через можливе виснаження організму під час нічної частини рекорду. Каже, поруч із Вікторією будуть медики, а у випадку критичного стану рішення про зупинку ухвалюватимуть спільно: «Вона не з тих людей, які відступають. Не буде легко — це точно. Але я думаю, що ми дійдемо до кінця».

Підтримати спортсменку прийшли друзі, рідні та люди, які стежать за її історією у соцмережах. Сам рекорд Вікторія встановлює просто зараз у Луцькому НТУ. Паралельно триває збір коштів для поранених військових.

Попереду — години виснаження, монотонної роботи та боротьби із власними межами. Але спортсменка каже: головне для неї — не сам рекорд, а можливість довести, що людина здатна витримати більше, ніж сама про себе думає.
