Волинську обласну лікарню модернізують за гроші з Європи. ФОТО

Відбулася узгоджувальна зустріч з партнерами Німецького бюро міжнародної співпраці GIZ стосовно підвищити енергоефективність Волинської обласної клінічної лікарні.

Про це повідомляють у Волинській обласній раді.

Участь у перемовинах взяли заступник голови Волиньради Григорій Пустовіт, очільник бюджетної комісії Орест Маховський, директор обласної клінічної лікарні Олександр Дудар, керівник КП «Волиньенергософт» Олександр Курилюк та народний депутат Вячеслав Рубльов.
Аби досягти ще більшої енергоефективнсті, у рамках вже втілюваного проєкту термореновації обласних закладів охорони здоров’я Європейський інвестиційний банк запровадив додатковий грант у співпраці з Німецьким бюро міжнародної співпраці GIZ. Йдеться про фінансування альтернативних джерел енергії, зокрема, сонячної і теплової генерації.

Група проєктних менеджерів, експертів та профільних фахівців GIZ дослідили будівлі лікарні, ключові інженерні локації, дах та котельню, аби з’ясувати технічні параметри та визначитися з варіантами енергоефективних рішень.

Після висновків інженерів банк-донор прийме остаточне рішення щодо обсягів фінансування гранту.


