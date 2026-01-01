Путін і Лукашенко розпочали спільні навчання ядерних сил Росії та Білорусі

Олександр Лукашенко та очільник РФ володимир путін зв’язалися по відеозв’язку під час проведення спільних навчань з військовими частинами бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення двох країн.



Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА, передає



Зазначається, що Лукашенко підключився до розмови з одного з військових пунктів управління Міноборони Білорусі.



«Дійсно, це перші такі спільні навчання. Але за елементами, за складовими, виявляється, наші генеральні штаби, міністри оборони проводять його щоквартально. Але без нас (лідерів РФ та Білорусі – ред.). Ми з вами ще взимку обговорювали перспективу участі президентів», – сказав Лукашенко.



Він також заявив, що Білорусь і Росія нібито нікому не загрожують. «Але ми маємо таку зброю, і ми готові всіляко захищати нашу спільну Вітчизну від Бреста до Владивостока. Якщо щось є в наших руках, ми повинні вміти цим користуватися», - додав Лукашенко.



У ході розмови він доповів путіну, що «об’їхав усі об’єкти» навколо і що «все перебуває в хорошому стані».



Зазначається також, що Лукашенко оглянув парк техніки ракетної бригади в Осиповицькому районі, відвідав командний пункт командира. Йому продемонстрували пускову установку «Іскандер-М» та завдання умовного ракетного ядерного удару (електронного пуску).



Стверджується, що всі дії були зроблені так, як це було б у реальній бойовій обстановці, безпосередньо запуску ракети не було.



Російська та білоруська пропаганда традиційно намагається подати ці навчання як «планові» та «оборонні», заявляючи про нібито «захист суверенітету» на тлі вигаданих загроз з боку НАТО та України.



Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі 18 травня розпочалися навчання військових частин з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. У білоруському оборонному відомстві зазначили, що маневри проводяться «з метою підвищення готовності збройних сил до застосування сучасних засобів ураження, в тому числі спеціальних боєприпасів».



До навчань залучили ракетні війська та авіацію. Стверджується, що під час маневрів «у взаємодії з російською стороною» планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування.



Збройні сили Росії з 19 по 21 травня проводять навчання з підготовки та застосування ядерних сил «в умовах загрози агресії».

Самопроголошений президент Білорусіта очільник РФзв'язалися по відеозв'язку під час проведення спільних навчань з військовими частинами бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення двох країн.Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА, передає Укрінформ Зазначається, що Лукашенко підключився до розмови з одного з військових пунктів управління Міноборони Білорусі.«Дійсно, це перші такі спільні навчання. Але за елементами, за складовими, виявляється, наші генеральні штаби, міністри оборони проводять його щоквартально. Але без нас (лідерів РФ та Білорусі – ред.). Ми з вами ще взимку обговорювали перспективу участі президентів», – сказав Лукашенко.Він також заявив, що Білорусь і Росія нібито нікому не загрожують. «Але ми маємо таку зброю, і ми готові всіляко захищати нашу спільну Вітчизну від Бреста до Владивостока. Якщо щось є в наших руках, ми повинні вміти цим користуватися», - додав Лукашенко.У ході розмови він доповів путіну, що «об'їхав усі об'єкти» навколо і що «все перебуває в хорошому стані».Зазначається також, що Лукашенко оглянув парк техніки ракетної бригади в Осиповицькому районі, відвідав командний пункт командира. Йому продемонстрували пускову установку «Іскандер-М» та завдання умовного ракетного ядерного удару (електронного пуску).Стверджується, що всі дії були зроблені так, як це було б у реальній бойовій обстановці, безпосередньо запуску ракети не було.Російська та білоруська пропаганда традиційно намагається подати ці навчання як «планові» та «оборонні», заявляючи про нібито «захист суверенітету» на тлі вигаданих загроз з боку НАТО та України.Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі 18 травня розпочалися навчання військових частин з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. У білоруському оборонному відомстві зазначили, що маневри проводяться «з метою підвищення готовності збройних сил до застосування сучасних засобів ураження, в тому числі спеціальних боєприпасів».До навчань залучили ракетні війська та авіацію. Стверджується, що під час маневрів «у взаємодії з російською стороною» планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування.Збройні сили Росії з 19 по 21 травня проводять навчання з підготовки та застосування ядерних сил «в умовах загрози агресії».

