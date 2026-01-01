У Луцьку немовлят одягнули у перші в їхньому житті вишиванки. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Особливі подарунки у День вишиванки отримали маленькі українці та україночки, які вирушили додому із Волинського обласного перинатального центру — перше національне вишите вбрання!
Про це повідомили у медичному закладі.
"Перші вишиванки ми також подарували немовлятам, які лікуються у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Сподіваємось, що для кожної родини ці сорочечки стануть особливим оберегом та спогадом про турботу медиків у перші дні життя дитини.
Перші вишиванки — не просто святковий одяг. Це символ родинного тепла, любові та українських традицій", - йдеться в повідомленні.
Також батькам подарували «Книги гідності», в яких вонр зможуть зафіксувати найважливіші моменти та досягнення їхніх дітей, починаючи з перших днів життя.
"Хай перші вишиванки стануть символом здоров'я, незламності та щасливої долі для кожного малюка!" - наголошують перинатальному центрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у медичному закладі.
"Перші вишиванки ми також подарували немовлятам, які лікуються у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Сподіваємось, що для кожної родини ці сорочечки стануть особливим оберегом та спогадом про турботу медиків у перші дні життя дитини.
Перші вишиванки — не просто святковий одяг. Це символ родинного тепла, любові та українських традицій", - йдеться в повідомленні.
Також батькам подарували «Книги гідності», в яких вонр зможуть зафіксувати найважливіші моменти та досягнення їхніх дітей, починаючи з перших днів життя.
"Хай перші вишиванки стануть символом здоров'я, незламності та щасливої долі для кожного малюка!" - наголошують перинатальному центрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ВАКС залишив без змін запобіжний захід Єрмаку
Сьогодні, 17:00
У Луцьку немовлят одягнули у перші в їхньому житті вишиванки. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Як отримати автомобіль за 200 гривень від волинських блогерів
Сьогодні, 16:20
Волинян закликають йти в укриття під час повітряної тривоги: не стояти біля вікон і не спостерігати за ППО
Сьогодні, 15:50