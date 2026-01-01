У Луцьку немовлят одягнули у перші в їхньому житті вишиванки. ФОТО

Особливі подарунки у День вишиванки отримали маленькі українці та україночки, які вирушили додому із Волинського обласного перинатального центру — перше національне вишите вбрання!

Про це повідомили у медичному закладі.

"Перші вишиванки ми також подарували немовлятам, які лікуються у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Сподіваємось, що для кожної родини ці сорочечки стануть особливим оберегом та спогадом про турботу медиків у перші дні життя дитини.
Перші вишиванки — не просто святковий одяг. Це символ родинного тепла, любові та українських традицій", - йдеться в повідомленні.

Також батькам подарували «Книги гідності», в яких вонр зможуть зафіксувати найважливіші моменти та досягнення їхніх дітей, починаючи з перших днів життя.
"Хай перші вишиванки стануть символом здоров'я, незламності та щасливої долі для кожного малюка!" - наголошують перинатальному центрі.
