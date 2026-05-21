ВАКС залишив без змін запобіжний захід Єрмаку

Андрія Єрмака запобіжний захід. Вона залишила його без змін.



Трансляцію вело Суспільне, пише



Рішення оскаржували і сторона захисту, і сторона обвинувачення. САП просила про заставу в 180 млн гривень – як в суді першої інстанції, передає ЦПК.



Адвокат Андрія Єрмака вважає необґрунтованим повідомлення про підозру і переконаний, що вона побудована на припущеннях, а не фактах.



Ігор Фомін сказав, що в провадженні підозрюваними є 14 людей, з них 8 – підозрювані в участі в злочинній організації. А Єрмак не має такої кваліфікації – він має підозру лише в відмиванні коштів.



Адвокат сказав, що Єрмак не є членом ЖБК "Сонячний берег" (забудовник "Династії", через якого відмивали гроші), не вносив туди пайових внесків і не є стороною цивільно-правової угоди та стороною купівлі-продажу цінних паперів. Також адвокат Єрмака стверджує, що й треті особи не вчиняли цих дій на користь його підзахисного.



Заставу в 140 млн він назвав непомірною і сказав, що її були змушені збирати по всіх знайомих.



Адвокат клопоче про скасування слідчого судді про утримання під вартою і постановити нову ухвалу з відмовою в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Після адвоката виступив Єрмак. Він підтримав адвоката.



"Вважаю підозру необґрунтованою, оскільки стороною обвинувачення не подано доказів причетності до даної справи", – сказав він.



Аргументи слідства про його причетність до легалізації коштів він назвав припущеннями. Єрмак стверджує, що "Династія" – це абсолютно невідома йому резиденція. Він додав, що ніколи не переховувався від органів досудового розслідування, не виїхав за кордон, коли протягом пів року ширилася інформація про ймовірне оголошення підозри, носить електронний браслет.



"В мене дуже крепкі зв'язки, і мої сімейні, і професійні, репутаційні", – сказав Єрмак.



На запитання судді про те, чи погоджували з ним проєкт будівлі резиденції "Династії", він сказав, що "не підтверджував і не підписував будь-які погодження". Суддя запитали, чи надсилали йому на телефон плани резиденції, Єрмак повторив, що не затверджував нічого.



Інший суддя запитав, яку частину зі 140 млн він вніс сам. Єрмак сказав, що сам заставу не вносив. Але був готовий внести менше 10 млн – відповідно до офіційних доходів. Можливості внести він не мав, бо був в СІЗО.



Суддя запитав, чи відомо його про заяву Олексія Шевчука стосовно взяття на поруки. Єрмак сказав, що особисто з ним не знайомий.



Далі слово взяла прокурорка. Вона сказала, що витрата на "Династію" коштів Єрмака підтверджується матеріалами справи, зокрема листуванням Олексія Чернишова із дружиною. Зокрема, в розмовах фігурував батько Єрмака як людина, що хоче контролювати хід проведення робіт у Р2 – резиденції 2.



"Р-2 – це Єрмак Андрій Борисович, який витрачав на будівництво резиденції 2 свої кошти", – сказала прокурорка.



На резиденцію 2 було витрачено понад $1,9 млн. Кошти на резидценцію фігуранти отримували, зокрема, від Миронюка ("Рокета"), що є підозрюваним по справі про відкати в "Енергоатомі". Це 500 000 доларів.



Єрмак, повідомила прокурорка, перетворював кошти на товари і послуги для резиденції і володів об'єктом незавершеного будівництва.



САП вважає, що є ризики як вчинення Єрмаком нового правопорушення, так і продовження нинішнього. Прокурорка додала, що Єрмак впливав на призначення посадовців СБУ.



Обвинувачення вважає, що 140 млн застави недостатньо, а 180 – достатньо.



На запитання суддів прокурорка повідомила, що при розмовах фігуранти не називалися іменами, а лише Р1, Р2, Р3 і так далі.



Після цього слово взяв адвокат Єрмака. Він заперечив отримання Єрмаком незаконної винагороди.



Єрмак сказав, що цілодобово був в Офісі президента у той період, якого стосуються події справи.



О 15:39 судді пішли в нарадчу кімнату. Єрмак тим часом давав коментарі пресі. Він сказав, що йому невідомо про поїздки батька до Росії в 2019 році. І заявив, що це не перша "кампанія" проти його родини, бо ніхто не говорить, що його брат воює.



Коментуючи людей, які внесли за нього заставу, він сказав, що там були незнайомі йому люди. Але були й знайомі, зокрема однокласники. Він хоче встановити усіх причетних і подякувати їм.



Єрмак розповів, що під час перебування в СІЗО був в оплаченій адвокатом камері. Сидів він там сам, читав книгу про історію перемоги Трампа на виборах президента першого терміну.



Він спитав у журналістки, звідки вона взяла інформацію про те, що він нібито спершу сидів не в камері, а в кабінеті у СІЗО. Він сказав, що це не так.



Якщо суд збільшить суму застави, то кошти шукатимуть, сказали Єрмак і його адвокат. Якщо суд скасує заставу, то кошти повернуться тим, хто вносив.



Запобіжний захід у суді першої інстанції



Тиждень тому ВАКС помістив адвоката й експосадовця під варту з правом застави в 140 млн гривень. Після оголошення рішення Єрмак казав, що захист оскаржуватиме це рішення.



Прокуратура в суді першої інстанції наполягала на запобіжному заході в вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 180 млн гривень, а захист просив відмовитися від обрання або ж призначити лише заставу.



Андрій Єрмак провів у СІЗО три ночі: він вийшов під заставу вранці понеділка.



У чому підозрюють Андрія Єрмака?



Ексглава Офісу президента отримав підозру за ч. 3 статті 209 (легалізація набутого незаконним шляхом майна). Слідство вважає, що він був учасником угруповання, що відмивало кошти шляхом будівництва котеджного містечка "Династія" в Козині. Це – одна з гілок масштабного розслідування корупції в найвищій державній владі, що отримала кодову назву "Мідас". Інші стосуються схеми відкатів в "Енергетиці", а також розслідують ймовірні зловживання в оборонній сфері.



Окрім Єрмака, по цій справі підозрюють ще шістьох людей включно з колишнім віцепрем'єром Олексієм Чернишовим і бізнесменом Тимуром Міндічем, які отримали підозри й за іншими епізодами слідства.



Три з чотирьох маєтків, за інформацією слідства, призначалися Єрмаку, Міндічу і Чернишову.



Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".



Чернишов, за версією обвинувачення, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника Р2 (резиденція – 2) – ймовірно, Андрія Єрмака.



У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”.



В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію".



В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 