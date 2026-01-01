У Луцьку знову стартував розіграш автомобіля та айфонів. З 16 травня до 26 травня у всіх є можливість виграти Tesla 3 або один з пʼяти айфонів за донат від 200 гривень.

Про це волинські блогери оголосили на своїх сторінках у соціальних мережах.

Головна мета збору – зібрати якомога більше коштів на наземні роботизовані комплекси для волинських бригад: 20-тої бригади спеціального призначення «Любарт», 100-тої та 14-тої механізованої бригади.

Розіграш автівки та айфонів відбудеться вже 26 травня, в прямому ефірі на сторінках волинських блогерів.

“Ці наземні роботи рятують життя нашим хлопцям та дівчатам. Немає потреби відправляти евакуаційну бригаду туди, де надзвичайно небезпечно, адже часто це може зробити робот. Тому, ми обʼєдналися з іншими блогерами, в тому числі, й всеукраїнськими і активно допомагаємо. Усі 100% зібраних коштів підуть на НРК”, – розповів один з організаторів, блогер та бізнесмен Олександр Князєв.

Як взяти участь


Умови надзвичайно прості – закинути донат від 200 гривень на банку збору, вказати свій номер телефону в коментарі до платежу або ж призначенні, і все – ви учасник розіграшу.

“Усім переможцям ми одразу телефонуємо за вказаними номерами в прямому ефірі. Було таке, що переможці з Луцька одразу й приїжджали на місце розіграшу і забирали свої призи. Але, завжди, найщемливіші моменти, якщо удача всміхається військовослужбовцям. Так було з квартирою, і так було з айфоном минулого розіграшу. Наша мета надзвичайно велика”, – каже Тарас Павлюк, блогер та підприємець.

Реквізити для участі:

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/bbamERF3o

Номер картки банки 4874 1000 3831 7072
Як отримати автомобіль за 200 гривень від волинських блогерів
