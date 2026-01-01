Волинян закликають йти в укриття під час повітряної тривоги: не стояти біля вікон і не спостерігати за ППО

Волинські рятувальники опублікували застереження для громадян щодо необхідності використання укриттів.Про це йдеться на сторінці відомства у фейсбуці."Коли звучить сигнал «Повітряна тривога» — не зволікайте ні хвилини. Негайно прямуйте до найближчого укриття.Коли ви ігноруєте сигнал тривоги:— ризикуєте власним життям;— наражаєте на небезпеку інших;— змушуєте спецслужби витрачати дорогоцінний час на тих, хто свідомо не йде в укриття.Уламки скла, частини конструкцій будівель, вибухова хвиля — трагедія може статися навіть за сотні метрів від місця удару.Не забувайте про повторні удари. Саме вони часто стають смертельно небезпечними не лише для цивільних, а й для самих рятувальників, медиків та поліцейських.Укриття — це не «формальність». Це місце, де ви маєте шанс вижити.Не чекайте «ще одного повідомлення».Не знімайте «контент».Не стійте біля вікон чи місця влучання.Почули сирену — негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе", - йдеться в дописі.Нагадаємо, що 13 травня43 БпЛА типу «Шахед». Понад 5 годин в області тривала повітряна тривога. У Луцьку були влучання у нежитлові будівлі у центрі міста. Біля місця влучання був призупинений рух громадського та приватного транспорту. Травмувалась одна людина.