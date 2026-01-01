Волинян закликають йти в укриття під час повітряної тривоги: не стояти біля вікон і не спостерігати за ППО

Волинські рятувальники опублікували застереження для громадян щодо необхідності використання укриттів.

Про це йдеться на сторінці відомства у фейсбуці.

"Коли звучить сигнал «Повітряна тривога» — не зволікайте ні хвилини. Негайно прямуйте до найближчого укриття.

Коли ви ігноруєте сигнал тривоги:

— ризикуєте власним життям;

— наражаєте на небезпеку інших;

— змушуєте спецслужби витрачати дорогоцінний час на тих, хто свідомо не йде в укриття.

Уламки скла, частини конструкцій будівель, вибухова хвиля — трагедія може статися навіть за сотні метрів від місця удару.

Не забувайте про повторні удари. Саме вони часто стають смертельно небезпечними не лише для цивільних, а й для самих рятувальників, медиків та поліцейських.

Укриття — це не «формальність». Це місце, де ви маєте шанс вижити.
Не чекайте «ще одного повідомлення».

Не знімайте «контент».
Не стійте біля вікон чи місця влучання.

Почули сирену — негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 13 травня росія атакувала Волинь 43 БпЛА типу «Шахед». Понад 5 годин в області тривала повітряна тривога. У Луцьку були влучання у нежитлові будівлі у центрі міста. Біля місця влучання був призупинений рух громадського та приватного транспорту. Травмувалась одна людина.

