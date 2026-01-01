Волинян закликають йти в укриття під час повітряної тривоги: не стояти біля вікон і не спостерігати за ППО
Сьогодні, 15:50
Волинські рятувальники опублікували застереження для громадян щодо необхідності використання укриттів.
Про це йдеться на сторінці відомства у фейсбуці.
"Коли звучить сигнал «Повітряна тривога» — не зволікайте ні хвилини. Негайно прямуйте до найближчого укриття.
Коли ви ігноруєте сигнал тривоги:
— ризикуєте власним життям;
— наражаєте на небезпеку інших;
— змушуєте спецслужби витрачати дорогоцінний час на тих, хто свідомо не йде в укриття.
Уламки скла, частини конструкцій будівель, вибухова хвиля — трагедія може статися навіть за сотні метрів від місця удару.
Не забувайте про повторні удари. Саме вони часто стають смертельно небезпечними не лише для цивільних, а й для самих рятувальників, медиків та поліцейських.
Укриття — це не «формальність». Це місце, де ви маєте шанс вижити.
Не чекайте «ще одного повідомлення».
Не знімайте «контент».
Не стійте біля вікон чи місця влучання.
Почули сирену — негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що 13 травня росія атакувала Волинь 43 БпЛА типу «Шахед». Понад 5 годин в області тривала повітряна тривога. У Луцьку були влучання у нежитлові будівлі у центрі міста. Біля місця влучання був призупинений рух громадського та приватного транспорту. Травмувалась одна людина.
