У Луцьку на Рівненській намагаються врятувати дерева: невідомі пробили стовбури і залили туду отруєну речовину





Фахівці відділу екології міської ради та КП «Парки та сквери міста Луцька» оперативно розпочали відновлювальні заходи, повідомляють у міськраді, пише



Екологи промили пошкоджені ділянки водою під тиском, а потім обробили їх сумішшю на основі активованого вугілля, яка допомагає зменшити вплив токсинів. Після цього фахівці заповнили пошкодження пастою з активованим вугіллям, яка допомагає увібрати залишки отрути. Далі отвори закрили дерев’яними пробками, щоб захистити дерева від інфекцій і втрати соку. Попри усі вжиті заходи, гарантувати одужання дерев не можуть — рослини зараз у критичному стані.



Міська рада звернулася до правоохоронців із заявою та передала всі матеріали для перевірки. Факт пошкодження зафіксували в акті обстеження зелених насаджень.



Постраждалі дерева позначили інформаційними матеріалами, щоб містяни розуміли причину їхнього стану.



Міська влада просить мешканців повідомляти будь-які дані, які можуть допомогти встановити причетних.



Інформацію можна передати за номером 72 46 08 або через службу 15 80.



Нагадаємо, про нездоровий стан дерев небайдужі почали повідомляти в соцмережах ще на початку тижня. Зʼясувалося, що невідомі особи пошкодили дерева: зробили в стовбурах по кілька отворів і залили туди невідому речовину.



