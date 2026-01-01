У Луцьку на Рівненській намагаються врятувати дерева: невідомі пробили стовбури і залили туду отруєну речовину
Сьогодні, 15:25
У Луцьку на вулиці Рівненській невідомі пошкодили вісім дерев. Комунальні служби разом з екологами намагаються зупинити дію отрути та зберегти насадження.
Фахівці відділу екології міської ради та КП «Парки та сквери міста Луцька» оперативно розпочали відновлювальні заходи, повідомляють у міськраді, пише misto.media.
Екологи промили пошкоджені ділянки водою під тиском, а потім обробили їх сумішшю на основі активованого вугілля, яка допомагає зменшити вплив токсинів. Після цього фахівці заповнили пошкодження пастою з активованим вугіллям, яка допомагає увібрати залишки отрути. Далі отвори закрили дерев’яними пробками, щоб захистити дерева від інфекцій і втрати соку. Попри усі вжиті заходи, гарантувати одужання дерев не можуть — рослини зараз у критичному стані.
Міська рада звернулася до правоохоронців із заявою та передала всі матеріали для перевірки. Факт пошкодження зафіксували в акті обстеження зелених насаджень.
Постраждалі дерева позначили інформаційними матеріалами, щоб містяни розуміли причину їхнього стану.
Міська влада просить мешканців повідомляти будь-які дані, які можуть допомогти встановити причетних.
Інформацію можна передати за номером 72 46 08 або через службу 15 80.
Нагадаємо, про нездоровий стан дерев небайдужі почали повідомляти в соцмережах ще на початку тижня. Зʼясувалося, що невідомі особи пошкодили дерева: зробили в стовбурах по кілька отворів і залили туди невідому речовину.
