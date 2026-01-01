СБУ вдарила по штабі ФСБ в окупованому селі Херсонщини: близько 100 окупантів знищено





Військові Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України уразили штаб російської ФСБ та знищили зенітний комплекс «Панцир-С1» на тимчасово окупованій території.Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, за результатами цієї операції російські втрати склали близько сотні окупантів знищеними та пораненими.«росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати», — написав Зеленський.

