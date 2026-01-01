Довідка про щеплення: коли потрібна і що має містити





Довідка про щеплення — це медичний документ, у якому фіксується інформація про проведені вакцинації. Найчастіше під цією назвою мають на увазі форму 063/о — карту профілактичних щеплень. У ній зазначаються дані людини, назви вакцин, дати введення, серії препаратів, медичні відмітки, підписи та печатки.Такий документ може знадобитися дитині або дорослому. Його часто запитують під час вступу до дитячого садка, школи, коледжу, університету, спортивної секції, а також при працевлаштуванні чи проходженні медичної комісії. Іноді потрібна не повна карта, а окрема довідка про конкретне щеплення або ревакцинацію.Головне призначення форми 063/о — підтвердити, які щеплення були зроблені та коли саме. Для дитячих закладів важлива відповідність вакцинації віку дитини. Для роботи або медогляду можуть перевіряти наявність певних щеплень, залежно від сфери діяльності. Довідка про щеплення не описує загальний стан здоров'я. Вона стосується саме історії вакцинації, тому в документі мають бути чітко внесені назви щеплень, дати, медичні позначки та інші дані, які підтверджують проведення профілактичних вакцинацій.Найчастіше карту щеплень оформлюють для дітей. Її можуть попросити при зарахуванні до садка, перед вступом до школи або при переході до іншого навчального закладу. Якщо документ загублений, заповнений не повністю або містить неточності, подання документів може затягнутися.Дорослим форма 063/о потрібна при оформленні на роботу у сферу освіти, медицини, громадського харчування, обслуговування, виробництва або в інші напрямки, де роботодавець просить підтвердити наявність медичних відміток.Перед оформленням важливо уточнити, який саме документ потрібен: повна карта щеплень 063/о, довідка про окрему вакцинацію або форма з відмітками для конкретної установи. Якщо організація вказала точну назву документа, краще одразу передати цю інформацію.У Dovidka Click можна оформити довідку про щеплення під конкретну потребу: для садка, школи, роботи, медичної комісії або іншої організації. Під час заявки варто одразу вказати, куди буде подаватися документ, для кого він потрібен і чи є особливі вимоги до заповнення.Для оформлення знадобляться основні дані: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса проживання та інформація про потрібні щеплення. Якщо довідка оформлюється для дитини, потрібно уважно перевірити персональні дані, адже помилка в них може стати причиною відмови.Окрему увагу слід приділити датам вакцинації. Вони мають бути логічними та відповідати віку людини. Якщо в карті є пропуски, некоректні записи або незрозумілі скорочення, установи можуть попросити уточнення. Тому форма 063/о має бути заповнена акуратно.Якщо документ потрібен для навчального закладу, варто заздалегідь дізнатися, чи достатньо лише карти щеплень. Іноді разом із нею можуть просити іншу медичну довідку, висновок лікаря або додаткову форму. Для роботи вимоги можуть бути іншими: роботодавцю часто потрібне підтвердження окремих щеплень у межах профогляду.Якщо вам потрібна довідка про щеплення, форма 063/о або документ про проведену вакцинацію, залиште заявку на сайті Dovidka Click. Менеджер допоможе уточнити тип довідки, перевірити дані для заповнення та підібрати варіант оформлення під вашу ситуацію.

