На Волині у рідному селі зустріли звільненого з полону воїна Андрія Войчука

Андрія Войчука. У рідному селі Піщане воїна чекали батьки, брат, сестра, побратими та односельчани.



Про це в телефонному коментарі Ростислав Смаль.



Андрію Войчуку — 26 років. Зі слів старости, у вересні 2024 року захисник потрапив у полон в Покровському районі на Донеччині. В неволі він провів у неволі 1 рік і 7 місяців.



"Для мене щастя, що я його зустрів в Піщаному і Андрій вернувся після полону живий-здоровий! Ми надзвичайно щасливі! Сьогодні зустрічали його всім селом", — сказав Ростислав Смаль.

Військового зустрічали жителі громади з українським прапором, квітами та короваєм. Після повернення захисник Андрій Войчук продовжить реабілітацію.



Що відомо про військовослужбовця Андрія Войчука та 73-й обмін обмін полоненими



Андрій Войчук родом із Камінь-Каширського району Волинської області. Народився 18 серпня 1999 року. Воював на сході України. Потрапив у російський полон в Донецькій області у 2024 році. Волинянина звільнили з неволі в рамках 73-го обміну військовополоненими між Україною та Росією 24 квітня 2026 року.



Цього дня додому повернулися військові ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту, котрі боронили державу на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.

