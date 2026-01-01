Експертиза підтвердила загибель на Курщині воїна з Волині Дмитра Лободюка

За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель штаб-сержанта Збройних сил УкраїниПро це повідомили у Турійській селищній раді.Дмитро народився 8 квітня 1978 року в Криму, де минули його дитячі та юнацькі роки. Усі шкільні канікули він проводив у своїх бабусі та дідуся в селі Задиби, яких дуже любив. Він був люблячим сином, турботливим онуком, щирою та доброю людиною. Завдяки відкритості й товариському характеру Дмитро мав багато друзів.Після закінчення школи навчався у професійно-технічному училищі, де здобув професії плиточника та столяра. У 1996–1997 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України у прикордонних військах міста Львова. Після армії продовжив службу в СБУ, де отримав звання сержанта.У 2000-х роках Дмитро переїхав до міста Комсомольськ (нині Горішні Плавні), де створив сім’ю. Працював у службі безпеки «ПриватБанку». Згодом здобув вищу освіту, закінчивши університет імені академіка Юрія Бугая за спеціальністю «Безпека підприємницької діяльності»."18 листопада 2024 року Дмитро був мобілізований до лав Збройних сил України для захисту країни у російсько-українській війні.20 січня 2025 року, після виходу на бойову позицію, зв’язок із Дмитром було втрачено. Упродовж довгих 16 місяців рідні жили надією і вірою, шукали та чекали бодай якоїсь звістки… Та, на жаль, найстрашніше підтвердилося. 24 січня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Курщині, штаб-сержант Збройних сил України Дмитро Лободюк героїчно загинув, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та Україні", - йдеться у дописі на сторінці громади.У зв’язку з трагічною втратою Захисника України в громаді оголошується триденна жалоба.Про дату та час прибуття траурного кортежу, а також чин поховання воїна буде повідомлено додатково.