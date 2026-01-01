Нацбанк попередив, що хакери можуть отримати повний доступ до пристроїв українців

Зловмисники розсилають повідомлення, які імітують офіційний лист від НБУ. Завантаження вкладень, які містять фішингові програми, може надати хакерам повний доступ до пристроїв користувача.

Про шахрайську схему попередили у пресслужбі Нацбанку, - пише ТСН.

«Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, нібито від імені Національного банку України. Оформлення листа нагадує дизайн сторінки офіційного сайту НБУ», — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку закликають не переходити за посиланням, яке містить текст листа, і тим більше не завантажувати «архів із переліком документів».

«Насправді в архіві міститься шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до вашого комп’ютера», — застерегли в НБУ.

У повідомленні наголосили, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua

Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зростання кількості шахрайств, у яких зловмисники вдають із себе співробітників СБУ та інших силовиків.

