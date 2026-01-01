Нацбанк попередив, що хакери можуть отримати повний доступ до пристроїв українців
Сьогодні, 23:19
Зловмисники розсилають повідомлення, які імітують офіційний лист від НБУ. Завантаження вкладень, які містять фішингові програми, може надати хакерам повний доступ до пристроїв користувача.
Про шахрайську схему попередили у пресслужбі Нацбанку, - пише ТСН.
«Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, нібито від імені Національного банку України. Оформлення листа нагадує дизайн сторінки офіційного сайту НБУ», — йдеться у повідомленні.
У Нацбанку закликають не переходити за посиланням, яке містить текст листа, і тим більше не завантажувати «архів із переліком документів».
«Насправді в архіві міститься шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до вашого комп’ютера», — застерегли в НБУ.
У повідомленні наголосили, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua
Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зростання кількості шахрайств, у яких зловмисники вдають із себе співробітників СБУ та інших силовиків.
