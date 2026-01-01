Загроза з Білорусі: в ISW пояснили значення ядерних навчань





Про це повідомляє



Що відомо про навчання



21 травня російський диктатор володимир путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взяли участь у другому етапі спільних навчань ядерних сил.



За даними Міноборони РФ, російські військові доставили до Білорусі ядерні боєприпаси. Білоруські підрозділи тренувалися:



отримувати боєприпаси;



споряджати пускові установки;



переміщувати комплекси "Іскандер-М".



Також Росія провела серію запусків різних типів ракет. Серед них:



міжконтинентальна ракета "Ярс";



ракета "Циркон";



"Кинжал";



ракети з комплексу "Іскандер-М".



У навчаннях брали участь підрозділи стратегічних ракетних військ, флоту та авіації РФ.



Що кажуть в ISW



Аналітики ISW заявили, що ці навчання показують посилення контролю Росії над Білоруссю.



У звіті нагадали, що раніше Білорусь офіційно мала статус без'ядерної держави. Але у 2022 році країна змінила Конституцію та відмовилася від цього статусу.



В ISW вважають, що тепер Росія має більше можливостей використовувати територію Білорусі для своїх військових дій.



Окремо вказується, що Росія і Білорусь планують провести нові навчання "Щит Союзу" у 2027 році. За словами Путіна, вони мають відбутися у межах спільної військової підготовки двох країн.





