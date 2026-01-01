Загроза з Білорусі: в ISW пояснили значення ядерних навчань
Сьогодні, 09:25
Росія та Білорусь завершили спільні ядерні навчання, під час яких відпрацьовували запуск ракет і переміщення боєприпасів. В ISW вважають, що Кремль дедалі активніше використовує Білорусь для своїх військових цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Що відомо про навчання
21 травня російський диктатор володимир путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взяли участь у другому етапі спільних навчань ядерних сил.
За даними Міноборони РФ, російські військові доставили до Білорусі ядерні боєприпаси. Білоруські підрозділи тренувалися:
отримувати боєприпаси;
споряджати пускові установки;
переміщувати комплекси "Іскандер-М".
Також Росія провела серію запусків різних типів ракет. Серед них:
міжконтинентальна ракета "Ярс";
ракета "Циркон";
"Кинжал";
ракети з комплексу "Іскандер-М".
У навчаннях брали участь підрозділи стратегічних ракетних військ, флоту та авіації РФ.
Що кажуть в ISW
Аналітики ISW заявили, що ці навчання показують посилення контролю Росії над Білоруссю.
У звіті нагадали, що раніше Білорусь офіційно мала статус без'ядерної держави. Але у 2022 році країна змінила Конституцію та відмовилася від цього статусу.
В ISW вважають, що тепер Росія має більше можливостей використовувати територію Білорусі для своїх військових дій.
Окремо вказується, що Росія і Білорусь планують провести нові навчання "Щит Союзу" у 2027 році. За словами Путіна, вони мають відбутися у межах спільної військової підготовки двох країн.
