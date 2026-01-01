На Сумщині у бою загинув волинянин Олег Хайба

На Сумщині у бою загинув волинянин Олег Хайба
До Берестечка на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні із російськими загарбниками військовослужбовця Олега Хайби.

Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.

За інформацією муніципалітету, 11 травня 2026 року поблизу населеного пункту Миропілля Сумського району Сумської області, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України, загинув житель міста Берестечко — Хайба Олег Миколайович, 18 квітня 1980 року народження.

«Олег Миколайович мужньо боронив Україну, її свободу та мирне майбутнє. Його подвиг назавжди залишиться у пам’яті громади та всього українського народу. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Захисника. Поділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі», - зазначили у міськраді.

Про дату, час та деталі зустрічі Героя повідомлять згодом.

«Світла пам’ять Герою України. Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.

На Сумщині у бою загинув волинянин Олег Хайба

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіли автомобіль та суха трава
Сьогодні, 09:25
Окупанти вночі атакували реактивними безпілотниками Дніпро
Сьогодні, 09:15
На Сумщині у бою загинув волинянин Олег Хайба
Сьогодні, 09:11
Росіяни вдарили по Конотопу: відомо про 8 поранених
Сьогодні, 08:56
Волинській бригаді передали пікап та 8 роботизованих комплексів
Сьогодні, 08:25
Медіа
відео
1/8