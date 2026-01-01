На Сумщині у бою загинув волинянин Олег Хайба

До Берестечка на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні із російськими загарбниками військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.За інформацією муніципалітету, 11 травня 2026 року поблизу населеного пункту Миропілля Сумського району Сумської області, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України, загинув житель міста Берестечко — Хайба Олег Миколайович, 18 квітня 1980 року народження.«Олег Миколайович мужньо боронив Україну, її свободу та мирне майбутнє. Його подвиг назавжди залишиться у пам’яті громади та всього українського народу. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Захисника. Поділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі», - зазначили у міськраді.Про дату, час та деталі зустрічі Героя повідомлять згодом.«Світла пам’ять Герою України. Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.