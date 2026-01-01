Волинській бригаді передали пікап та 8 роботизованих комплексів
Сьогодні, 08:25
Військовослужбовці 100 окремої механізованої бригади отримали допомогу від волонтерів, яка допоможе у захисті Батьківщині та знищенні окупантів.
Про це повідомили на сторінці 100 ОМБр.
"Вісім наземних роботизованих комплексів «Тарган» з підсиленими акумуляторними батареями та пікап Peugeot Landtrek – такою є чергова партія допомоги для 100 омбр від фонду Повернись живим", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці 100 ОМБр.
"Вісім наземних роботизованих комплексів «Тарган» з підсиленими акумуляторними батареями та пікап Peugeot Landtrek – такою є чергова партія допомоги для 100 омбр від фонду Повернись живим", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Сумщині у бою загинув волинянин Олег Хайба
Сьогодні, 09:11
Росіяни вдарили по Конотопу: відомо про 8 поранених
Сьогодні, 08:56
Волинській бригаді передали пікап та 8 роботизованих комплексів
Сьогодні, 08:25
У ЗСУ створять три зміни для ротації військових, — Сирський
Сьогодні, 07:32
На Волині вперше зробили надскладну операцію на серці. ФОТО
Сьогодні, 05:28